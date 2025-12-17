'Ustavni sud ukinuo je diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji'

Udruga "Sjena" je pokrenula postupak pred Ustavnim sudom RH radi ocjene suglasnosti Zakona o osobnoj asistenciji, a današnja odluka Ustavnog suda je, kako su istaknuli, povijesna pobjeda za prava osoba s invaliditetom, njihovu djecu i obitelji.

Ta odluka, naglasili su, potvrđuje ono na što su godinama upozoravali - da je sustav osobne asistencije bio postavljen "na diskriminatornim, neustavnim i restriktivnim osnovama".

Ustavni sud usvojio je većinu primjedbi koje su podnijeli predlagatelji iz Udruge Sjena, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom, a među njima tri su ključne pa je tako Ustavni sud ukinuo odredbe po kojima osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja.

Također, ukinuta je odredba po kojemu djeca, dakle osobe mlađe od 18 godina koja se ne školuju nemaju pravo na osobnog asistenta.