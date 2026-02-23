Anušić se opet javio: 'Ja predstavljam MORH'

'Radi se o posjeti kao člana Vlade, kao ministra obrane i potpredsjednika Vlade mom kolegi ministru obrane ovdje u državi Izrael. Odradili smo sastanak koji se zasniva na zaključcima suradnje na razini obavještajnih informacija, na razini tehničke suradnje, na razini investiranja od strane Izraela u Hrvatsku i od strane obrambene industrije Hrvatske u Izrael. Izmjena informacija, podataka i iskustava koje imaju oni i koje imamo mi, sve u svrhu kvalitetnijeg i boljeg sigurnosnog sustava Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. Ovdje oružane snage nisu s nama, ja predstavljam MORH i moramo razlikovati MORH od oružanih snaga', naglasio je Anušić za HRT.

Pojasnio je posjet i u kontekstu nabavke sofisticirane opreme odnosno nadogradnje za Leoparde, naše tenkove koje smo naručili od Njemačke i koje ćemo dobiti za dvije godine. Također je naveo koliko su važni ti sustavi ako će se Hrvatska odlučiti na njihovu ugradnju i nabavu.

'Tenk Leopard nije tenk Leopard i nema tu kvalitetu ako nema sustav Trophy. Sustav Trophy isporučuju upravo Izraelci. Prije šest mjeseci je započeti su pregovori oko ove naše bilateralne suradnje upravo na temu Trophyja. Nažalost, prije nekoliko mjeseci su ovdje bili ogromni sukobi i nije bilo moguće odraditi bilateralu te je ta bilaterala je pomaknuta sada na ovaj drugi mjesec. Zato sam danas ovdje', kazao je Anušić. Dodao je kako su u međuvremenu uspjeli dogovoriti bilateralno te dobiti suglasnost od strane izraelske vlade odnosno ministarstva obrane da se Trophy sustav može ugraditi u Leopard koji kupujemo od Njemačke.

'Govorimo o posjetu koji zaokružuje našu nabavu Leoparda, koja Leopard kao tenk čini sigurnim za našu posadu i koja će taj tenk, jedan od najboljih tenkova na svijetu, koristiti' naveo je Anušić. Istaknuo je kako je posjet Izraelu posjet koji rješava projekte koje vlada Republike Hrvatske provodi, a to je modernizacija i opremanje oružanih snaga.

'U ovom kontekstu sam ja ovdje te ja i premijer Vlade odlučujemo o strategiji i viziji kako na koji način razvijati naše oružane snage, kako ih modernizirati i kod koga ću imati bilateralu', kazao je Anušić.