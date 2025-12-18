Nakon odluke Ustavnog suda, udruga Sjena također traži Piletićevu ostavku

Nakon što je Ustavni sud ukinuo "diskriminatorne i restriktivne" odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, iz Udruge obitelji djece s teškoćama i osoba s invaliditetom "Sjena", koja je zatražila ocjenu ustavnosti, ministru Marinu Piletiću poručila je da ga 'može biti sram' i da mora dati ostavku.

"Ustavni sud je potvrdio sve ono na što smo mi na sastancima s ministrom upozoravali još dok je taj zakon bio tek prijedlog nacrta zakona - da su odredbe diskriminatorne i da će osobe s invaliditetom završiti u instituciji zato što neće imati pravo na podršku u vlastitom domu, a to se i događalo", kažu za Hinu Suzana Rešetar i Sabina Lončar iz Udruge Sjena. Ustavni sud usvojio je većinu primjedbi koje su u zahtjevu za ocjenom ustavnosti Zakona o osobnoj asistenciji podnijeli predlagatelji iz ove Udruge, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom, a među njima tri su ključne pa je tako Ustavni sud ukinuo odredbe po kojima osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja. "Upozoravali smo ministra da je ta odredba diskriminatorna, rekao nam je da će to maknuti iz Zakona, ali nije, dakle, to mu nije bila stvarna namjera. Da je, danas bi više od 5000 ljudi imalo osobne asistente", kažu iz "Sjene".

Također, ukinuta je odredba po kojoj djeca, osobe mlađe od 18 godina koja se ne školuju, nemaju pravo na osobnog asistenta. Uz to, Ustavni sud ukinuo je i ograničenje satnice od maksimalno 352 sata osobne asistencije i dosudio da satnicu treba odrediti prema stvarnim potrebama osoba s invaliditetom. Odluku je donio jednoglasno te ju obrazložio na 80-ak stranica pobrojavši načela koja su prekršena u diskriminatornim odredbama Zakona - od načela osnovnog dostojanstva osobe i jednakosti društvenog položaja do jednakosti osoba s invaliditetom.

Rešetar i Lončar: Gorak okus, zakon smo čekali preko 15 godina Rešetar i Lončar podsjećaju kako su upravo zbog tog Zakona, kada su vidjele da će ipak biti izglasan bez ikakvih promjena unatoč upozorenjima o diskriminaciji, organizirale i prosvjed. Možemo reći da ovo definitivno smatramo pobjedom jer je ova odluka Ustavnog suda od postanka Republike Hrvatske možda najvažniji pravni dokument, uz Zakon o suzbijanju diskriminacije i Ustav, koji jamči prava osobama s invaliditetom. No, ostaje i jedan gorak okus jer smo na taj Zakon čekali više od 15 godina", kažu. Smatraju da Marin Piletić više ne može obavljati dužnost ministra. "Izigrava sad nekakvu žrtvu govoreći da je toliko dao i da prije njega nitko ništa nije napravio, kao onda kad muškarac prebije ženu "iz ljubavi", a upravo je on ovu najnemoćniju populaciju napravio žrtvama.

Očekujemo da sudjelujemo u izboru novog ministra To je nedopustivo i mi u ovom trenutku uopće ne bi trebali razgovarati o njegovoj ostavci, ona je već na stolu trebala biti jučer", ocjenjuju. Piletić, naglašavaju iz Udruge, ne može biti taj koji će ponovno pisati ovaj, a niti ikoji drugi zakon. Ali ne samo on, nego cijela ta radna skupina, dodaju.