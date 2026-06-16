U Vranjicu će biti sanirano oko 60.000 kubika azbestnog otpada

Projekt obuhvaća sanaciju kopnenog dijela , obalnog pojasa i morskog dna na ukupnoj površini većoj od šest hektara, naveo je.

Objasnio je da će dio morskog priobalnog pojasa biti prekriven vodno-nepropusnim materijalom koji će onemogućiti širenje azbestnih čestica. "To je poznato tehničko-tehnološko rješenje koje jamči da čestice neće izbijati u zrak", rekao je Budiša.

"Sukladno nacionalnom planu gospodarenja otpadom Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dužan je sanirati ovu 'crnu točku' te smo za tu namjenu osigurali 4,87 milijuna eura, a radove sanacije koji su počeli prije mjesec dana, završit ćemo do kraja iduće godine," istaknuo je zamjenik direktora Fonda Jakov Budiša.

Posebna pozornost tijekom predstavljanja posvećena je pitanjima građana vezanim uz nedavno pronalaženje plavog azbestnog materijala na lokaciji tijekom pripremnih radova.

"Pojava azbestnog materijala tijekom radova ne znači da je otkriven novi problem, nego potvrđuje rezultate višegodišnjih istraživanja na temelju kojih je projekt i pripremljen. Upravo zato sanaciju provodimo pod strogim stručnim nadzorom, uz propisane mjere zaštite i kontinuirano praćenje okoliša", istaknuo je Budiša.

Cilj je projekta, dodao je, trajno izolirati i stabilizirati onečišćeni materijal kako bi se spriječilo njegovo daljnje širenje i omogućilo sigurno korištenje prostora u budućnosti.

Predstavnici Fonda naglasili su da razumiju zabrinutost dijela građana i udruga te smatraju da upravo otvorena komunikacija i transparentno informiranje javnosti predstavljaju važan dio projekta. Zato će se tijekom izvođenja radova provoditi kontinuirani stručni nadzor i praćenje stanja okoliša, a rezultati mjerenja i ključne informacije o napretku projekta bit će dostupni javnosti.

Glavni projektant sanacije, Davor Barać iz tvrtke PanGeo Projekt izvijestio je kako je utvrđeno da je desetljećima odloženo između 50.000 i 60.000 metar kubičnih azbestnog opada na obalno područje Kosica.

Kazao je da bi "vađenje" tog otpada bio iznimno težak zadatak s rizikom da pritom azbestne čestice odu u zrak. Zbog tog je odlučeno da se otpad ne izmješta na drugu lokaciju, već da ga se prekrivanjem izolira, kazao je.

Dodao je kako će sanacija biti obavljena tako da ni valovi na moru, niti klima neće moći utjecati na isparavanje azbestnih vlakna u okoliš. Rekao je kako će nakon završene sanacije kopneni dio obalnog područja Kosica biti korišten za šetnicu uz ograničenje zemljanih radova na tom prostoru, a dio će se koristiti kao plaža.

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević je rekao kako je nakon sanacije Vranjička kava, igrališta i dijela područja tvrtke Salonit, četvrta žarišna točka u Vranjicu obalno područje Kosica koje se sad sanira.