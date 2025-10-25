Mještani Vranjica pred Salonitom: Od mezotelioma je umrlo 400 stanovnika

'Nažalost, u radu s bolesnicima izloženim azbestu imala sam razne situacije. Od azbestoze pluća, fibroze pluća i ono što je najgore, mezoteliom. To je vrlo smrtonosna maligna bolest s kojom vrlo brzo izgubimo bitku. Dijagnoza se kasno dozna i mi smo vrlo ograničeni mogućnostima liječenja. Jedina prevencija je izbjegavanje kontakta s azbestom.

'Nećemo nikoga prozivati, samo želimo ukazati na problem azbesta u Vranjicu. Naš je cilj da se prostor tvornice Salonit dekontaminira jednom zauvijek od azbesta. Sada ćemo se prošetati do glavnog ulaza u tvornicu i zapaliti sva ova svjetla. Na ogradi su ispisana imena umrlih od mezotelioma. To je samo dio žrtava ove zloćudne bolesti. Procjenjujemo da je od mezotelioma umrlo 400 stanovnika Vranjica', kazao je Marin Mandić , predsjednik Mjesnog odbora, javlja Dalmatinski portal.

Rad s azbestom je smrtonosan jer se oslobađaju čestice koje idu u okolinu.

Bilo je ljudi koji su radili kao studenti u Salonitu, bili bi po dva, tri tjedna u direktnom kontaktu s azbestom. Nakon 20, 30 godina dobili su mezoteliom', kazala je Ivčević.

Viđeni na prosvjedu

Na skupu je bio i zamjenik solinskog gradonačelnika Davor Mikas, a viđen je i glasnogovornik splitskog škvera Josip Jurišić. Rekao nam je kako je došao dati podršku prosvjedu.

Tu su bili i članovi građanske inicijative koja se pobunila protiv dolaska broda Moby Drea u Brodosplit. S broda su trebale biti uklonjene azbestne ploče, no nakon nekoliko prosvjeda građana, naloženo je da brod napusti teritorijalne vode RH.