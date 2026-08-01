Sjajni je Osijek više nego zasluženo slavio kod nemoćne i neuvjerljive Gorice. Pogledajte golove

Nogometaši Osijeka su u 1. kolu SuperSport HNL-a stigli do pobjede 2:0 u gostima kod Gorice. Osječani su poveli već u 7. minuti golom Ivana Dolčeka, a njihovu prednost je udvostručio Nail Omerović u 14. minuti iz penala

Argentinski trener Federico Bessone nije mogao poželjeti bolji debi na klupi Osijeka i SHNL-u. Njegova je momčad bila nadmoćna većim dijelom utakmice u Velikoj Gorici, težila je nadigravanju i postizanju golova, a mogla je ostvariti i uvjerljiviju pobjedu od one do koje su Osječani stigli i to golovima postignutim u početnih 14 minuta.

Osijek je poveo iz prve ozbiljnije akcije koju je pokrenuo Luka Vrbančić, nastavio Portugalac Balelo, a efektnim udarcem s desne strane kaznenog prostora lijevom nogom u suprotan kut završio Ivan Dolček u svom prvom povratničkom nastupu u SHNL. Pet minuta poslije 17-godišnji Jona Ježić je pobjegao u kaznenom prostoru Stefanu Periću koji ga je neoprezno povukao za dres i skrivio kazneni udarac. Precizan izvođač bio je Nail Omerović pa je od 14. minute gostujuća momčad već imala prednost od dva gola.

Gorica - Osijek, SHNL, 1.8.2026. Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL







+52 Gorica - Osijek, SHNL, 1.8.2026. Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

Od još nekoliko opasnih situacija pred golom Gorice valja istaknuti Omerovićev udarac u 35. minuti kad je pogodio vratnicu te Jurišićev udarac koji je golman Gorice Davor Matijaš jedva uspio skrenuti u korner. Jedinu pravu priliku za postizanje gola domaća momčad je imala u 36. minuti kad je Patrik Mijić izbjegao zaleđe, krenuo sam prema Osječkom golmanu Marku Malenici, ali je s ruba kaznenog prostora poslao loptu pokraj vratnice. Osijek je nastavio nizati prilike i u drugom poluvremenu, ali je golman domaćih Davor Matijaš maestralnim obranama spriječio pravi potop Goričana. GORICA: Matijaš - Braut, Perić, Filipović, Cvijanović - Bakić, Kavelj - Gashi, Pavičić, Bogojević - Mijić OSIJEK: Malenica - Mustafić, Kolarik, Jelenić, Jurišić - Vrbančić, Bukvić - Dolček, Ježić, Omerović - Balelo