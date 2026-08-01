Sjajni je Osijek više nego zasluženo slavio kod nemoćne i neuvjerljive Gorice. Pogledajte golove

Argentinski trener Federico Bessone nije mogao poželjeti bolji debi na klupi Osijeka i SHNL-u. Njegova je momčad bila nadmoćna većim dijelom utakmice u Velikoj Gorici, težila je nadigravanju i postizanju golova, a mogla je ostvariti i uvjerljiviju pobjedu od one do koje su Osječani stigli i to golovima postignutim u početnih 14 minuta.
Osijek je poveo iz prve ozbiljnije akcije koju je pokrenuo Luka Vrbančić, nastavio Portugalac Balelo, a efektnim udarcem s desne strane kaznenog prostora lijevom nogom u suprotan kut završio Ivan Dolček u svom prvom povratničkom nastupu u SHNL.
Pet minuta poslije 17-godišnji Jona Ježić je pobjegao u kaznenom prostoru Stefanu Periću koji ga je neoprezno povukao za dres i skrivio kazneni udarac. Precizan izvođač bio je Nail Omerović pa je od 14. minute gostujuća momčad već imala prednost od dva gola.
Od još nekoliko opasnih situacija pred golom Gorice valja istaknuti Omerovićev udarac u 35. minuti kad je pogodio vratnicu te Jurišićev udarac koji je golman Gorice Davor Matijaš jedva uspio skrenuti u korner.
Jedinu pravu priliku za postizanje gola domaća momčad je imala u 36. minuti kad je Patrik Mijić izbjegao zaleđe, krenuo sam prema Osječkom golmanu Marku Malenici, ali je s ruba kaznenog prostora poslao loptu pokraj vratnice.
Osijek je nastavio nizati prilike i u drugom poluvremenu, ali je golman domaćih Davor Matijaš maestralnim obranama spriječio pravi potop Goričana.
GORICA: Matijaš - Braut, Perić, Filipović, Cvijanović - Bakić, Kavelj - Gashi, Pavičić, Bogojević - Mijić
OSIJEK: Malenica - Mustafić, Kolarik, Jelenić, Jurišić - Vrbančić, Bukvić - Dolček, Ježić, Omerović - Balelo
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90'
Kraj utakmice! Sjajni je Osijek na startu nove sezone SHNL-a više nego zasluženo slavio 2:0 u gostima kod neuvjerljive Gorice
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89'
Igrat će se najmanje tri minute sudačke nadoknade
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88'
Još jedna sjajna obrana Matijaša. Pucao je Mikolčić, ali golman Gorice je spreman
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81'
Promjena i kod Gorice - izlazi Braut, a u igri je sad Frigan
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79'
Još jedna promjena kod Osijeka - Hasić ulazi umjesto Jelenića
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76'
Matijaš je stvarno kao na streljani. Sad je pucao Jakupović, no nije precizan, lopta odlazi malo pored gola
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73'
Sjajni Matijaš na golu Gorice još jednom spašava svoju momčad težeg poraza. Glavom je pucao Omerović, ali Matijaš sjajnom obranom skida taj udarac
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70'
Kratka pauza kako bi se igrači osvježili. Uvjeti za igru su stvarno teški i dalje je vruće u Velikoj Gorici
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67'
Uh, kakva prilika za Goricu! Vrzić je lukavo pokušao prebaciti Malenicu. No, golman Osijeka je spreman, izbio je loptu u korner
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66'
Potpuno nepotreban žuti karton je zaradio Mikolčić zbog odugovlačenja