I nedjelja će biti pakleno vruća: Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan

Najniža jutarnja temperatura na kopnu kretat će se od 14 do 20 stupnjeva, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini zemlje bit će od 33 do 39 stupnjeva, dok bi u unutrašnjosti Dalmacije mogla dosegnuti i 40 stupnjeva.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju će u većini zemlje biti sunčano i vrlo vruće . Ponegdje će biti male do umjerene naoblake, a u unutrašnjosti Dalmacije postoji tek mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak.

Nakon ponegdje rekordnih temperatura zabilježenih posljednjeg dana srpnja, vrlo vruće vrijeme nastavilo se i na početku kolovoza . Nad većim dijelom kontinenta i dalje se zadržava topao zrak, dok frontalni sustavi s vlažnijim i svježijim zrakom ostaju sjevernije od Hrvatske.

Na istoku do 38 stupnjeva

U istočnoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano i vrlo vruće vrijeme. Jutarnja temperatura bit će oko 18 stupnjeva, a poslijepodne će se penjati između 36 i 38 stupnjeva. Sredinom dana puhat će umjeren istočni i jugoistočni vjetar, koji bi mogao tek neznatno ublažiti vrućinu.

U središnjim krajevima također će biti sunčano, uz najvišu temperaturu od 35 do 36 stupnjeva. Jutro će biti toplije nego prethodnoga dana, s temperaturom oko 20 stupnjeva, jer će umjeren sjeveroistočni vjetar usporavati noćno hlađenje.

Na zapadu zemlje očekuje se pretežno sunčano vrijeme. U unutrašnjosti Istre poslijepodne može doći do umjerenog razvoja oblaka, ali je vjerojatnost za pljusak mala. U gorskim krajevima puhat će sjeveroistočni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu prijepodne puhati slaba do umjerena bura. Podno Velebita mogući su jaki, ponegdje i olujni udari. Poslijepodne će zapuhati jugozapadnjak.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti zapadne Hrvatske bit će između 14 i 19 stupnjeva, dok će na obali biti znatno toplije, između 23 i 29 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 32 do 37 stupnjeva. U Dalmaciji će biti sunčano i vrlo vruće. Uz obalu će se jutarnja temperatura zadržavati između 24 i 27 stupnjeva, dok će u unutrašnjosti biti oko 19 stupnjeva.

Najviša dnevna temperatura dosezat će od 33 do 38 stupnjeva, a ponegdje u dalmatinskom zaleđu i 40 stupnjeva. Poslijepodne će puhati umjeren vjetar s mora, dok je u unutrašnjosti moguć rijedak razvoj oblaka i pokoji pljusak. Na krajnjem jugu zemlje također će prevladavati sunčano vrijeme. Najviša temperatura bit će između 33 i 38 stupnjeva, a noć će ponovno biti vrlo topla, s temperaturama od 23 do 28 stupnjeva.

Crveni alarm za četiri regije

DHMZ je zbog visokih temperatura izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku. Crveni stupanj, koji označava izuzetno opasno vrijeme, proglašen je za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. U kninskoj regiji očekuju se temperature više od 38 stupnjeva, na riječkom području više od 36, u splitskoj regiji više od 35, a u dubrovačkoj više od 34 stupnja.

DHMZ upozorava da ekstremno visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito djece, starijih osoba i kroničnih bolesnika. Građanima se savjetuje da poduzmu mjere zaštite i prate preporuke nadležnih službi, a zbog vrućine su mogući i poremećaji u prometu, opskrbi električnom energijom i radu drugih javnih sustava.

Narančasto upozorenje izdano je za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju. Na osječkom području najviša temperatura mogla bi prijeći 37 stupnjeva, a na zagrebačkom i karlovačkom 36 stupnjeva. Za gospićku regiju izdano je žuto upozorenje, uz očekivanu temperaturu višu od 32 stupnja.

Upozorenja nisu izdana samo zbog vrućine. Na sjevernom Jadranu na snazi je i žuti alarm zbog jakog vjetra. U Velebitskom kanalu očekuje se mjestimice vrlo jaka bura s udarima do 95 kilometara na sat. Na zapadnoj obali Istre te na Kvarneru i Kvarneriću mogući su udari do 75 kilometara na sat. Takav vjetar može biti opasan za manja plovila, a mogući su i prekidi ili poteškoće u katamaranskom prometu.

Vrućine se nastavljaju i početkom tjedna

Veća promjena vremena ne očekuje se ni početkom novog tjedna. Prevladavat će sunčano i vrlo vruće vrijeme, a dnevna temperatura u nekim bi krajevima mogla još malo porasti. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake. Tijekom poslijepodneva poneki lokalni pljusak moguć je u Gorskom kotaru i Lici te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na Jadranu će sredinom dana i poslijepodne puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a u srijedu i sjeverozapadnjak. Nastavit će se toplinski val, uz vrlo visoke temperature barem do sredine tjedna.

Početak tjedna u Dalmaciji mogao bi donijeti tek neznatno niže dnevne temperature. Noći će na kopnu biti razmjerno ugodne, ali će na obali ostati vrlo tople i mnogima otežavati spavanje.

DHMZ upozorava da će biometeorološke prilike biti nepovoljne. Vrućina može izazvati izražen toplinski stres, osobito kod meteoropata i kroničnih bolesnika, kojima se savjetuje redovito uzimanje terapije i pridržavanje liječničkih uputa.

Građanima se preporučuje dovoljan unos vode, lagana prehrana, zaštita kože i očiju od UV zračenja te izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana. Posebnu pozornost treba posvetiti starijim osobama, maloj djeci te ljudima sa srčanim i plućnim bolestima.