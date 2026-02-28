Izrael: 'Iranski vrhovni vođa je mrtav i njegovo tijelo je pronađeno!'

Nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio kako 'postoje signali' da je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei poginuo u izraleskim napadima na njegov kompleks, Reuters je objavio izjavu visokog izraelskog dužnosnika koji je potvrdio da je Hamenei mrtav.

Hamenei, koji vlada Iranom od 1989. godine, mrtav je, a njegovo tijelo je pronađeno, rekao je visoki izraelski dužnosnik Reutersu.

Hamneijev kompleks je danas znatno oštećen u napadima. U roku od nekoliko minuta od kada je Reuters objavio izjavu izraelskog dužnosnika, oglasio se i Iran. Ured vrhovnog vođe, navode iranski državni mediji, objavio je da 'neprijatelj pribjegava psihološkom ratovanju'.