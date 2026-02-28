Izrael: 'Iranski vrhovni vođa je mrtav i njegovo tijelo je pronađeno!'

Iako su iranski dužnosnici ranije ustvrdili da je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei živ i na sigurnom, Izrael tvrdi da je čelni čovjek u Iranu mrtav
Nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio kako 'postoje signali' da je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei poginuo u izraleskim napadima na njegov kompleks, Reuters je objavio izjavu visokog izraelskog dužnosnika koji je potvrdio da je Hamenei mrtav.
Hamenei, koji vlada Iranom od 1989. godine, mrtav je, a njegovo tijelo je pronađeno, rekao je visoki izraelski dužnosnik Reutersu.
Hamneijev kompleks je danas znatno oštećen u napadima. U roku od nekoliko minuta od kada je Reuters objavio izjavu izraelskog dužnosnika, oglasio se i Iran. Ured vrhovnog vođe, navode iranski državni mediji, objavio je da 'neprijatelj pribjegava psihološkom ratovanju'.
Tko je Ali Hamenei?
Ajatolah Ali Hamenei (86) na čelu je Irana od 1989. godine, kada je preuzeo dužnost vrhovnog vođe Islamske Republike nakon smrti Ruholaha Homeinija. Kao vrhovni vođa ima konačnu riječ u svim ključnim pitanjima – nadzire izvršnu, zakonodavnu i sudbenu vlast te zapovijeda oružanim snagama, uključujući moćnu Revolucionarnu gardu.
Tijekom gotovo četiri desetljeća na vlasti Hamenei je učvrstio položaj Irana kao regionalne sile, gradeći mrežu savezništava i utjecaja u Iraku, Siriji, Libanonu i Jemenu. Istodobno je Teheran razvijao nuklearni i raketni program, što je izazvalo dugotrajne napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i dijelom arapskih država Perzijskog zaljeva.
Iran pod njegovim vodstvom zadržava otvoreno neprijateljski stav prema SAD-u i Izraelu, dok su unutarnji prosvjedi u više navrata gušeni silom. Posljednjih godina zemlja je suočena s gospodarskim pritiscima zbog međunarodnih sankcija, rastom nezadovoljstva i političkom nestabilnošću.
Subotnji napadi na Iran dolaze u trenutku niza sigurnosnih i političkih kriza. Hamenei je, prema dostupnim informacijama, prošlog lipnja bio prisiljen skloniti se nakon napada u kojima je ubijeno više njegovih bliskih suradnika i zapovjednika Revolucionarne garde. U napadima Izraela i SAD-a u lipnju 2025. teško su oštećena ključna nuklearna i raketna postrojenja.
U siječnju su izbili masovni prosvjedi stanovništva pogođenog sankcijama i gospodarskim teškoćama. Prema izvješćima organizacija za ljudska prava, prosvjedi su ugušeni uz velik broj poginulih.
Od napada palestinskog pokreta Hamas na Izrael 7. listopada 2023., za koji Izrael i SAD tvrde da ima potporu Teherana, regionalni položaj Irana dodatno je oslabljen.