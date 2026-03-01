ISTRAŽIVANJE

Amerikanci protiv Trumpa: Tek jedan od četvero njih podržava napad na Iran

B. S. / Hina

01.03.2026 u 18:52

Donald Trump nadgleda napad na Iran
Donald Trump nadgleda napad na Iran Izvor: Društvene mreže / Autor: Bijela kuća/X
Samo jedan od četiri Amerikanca podržava američke napade na Iran, dok oko polovine, uključujući jednog od četiri republikanca, vjeruje da je predsjednik Donald Trump spreman upotrijebiti preveliku vojnu silu, prema anketama Reutersa/Ipsosa čiji su rezultati objavljeni u nedjelju.

Oko 27 posto ispitanika reklo je da odobrava napade, dok je 43 posto reklo da ne odobrava, a 29 posto da nije sigurno.

Devet od 10 ispitanika reklo je da je čulo barem nešto o napadima koji su započeli rano u subotu.

Oko 56 posto Amerikanaca smatra da je Trump, koji je također naredio napade na Venezuelu, Siriju i Nigeriju proteklih mjeseci, previše spreman koristiti vojnu silu kako bi unaprijedio američke interese.

Velika većina demokrata, 87 posto podržava to stajalište, kao i 23 posto republikanaca i 60 posto ljudi koji se ne identificiraju s politikom nijedne političke stranke.

Anketa, koja je provedena u subotu nakon što su već počeli napadi, uzela je u obzir odgovore 1282 odrasle osobe u SAD-u.

Postoji mogućnost pogreške od tri postotna boda.

