Sergej Trifunović izletio kao furija sa suda: 'Ivoševiću, vidi li se ovo?!'

Nakon što je na plažu na poziv građana stigla policija ,Trifunović ih je navodno počeo vrijeđati zbog čega je prijavljen, kao i zbog držanja psa bez nadzora.

'Još uvijek me drndaju, evo me ovdje na policiji. Brate, otišao sam da se kupam sa psom, plivali smo u moru, neka luđakinja je to prijavila, pošto se valjda plaši psa. Još mi je rekla da zašto pas nije na povodcu, pa kako će biti kad je plivao sa mnom u moru, jeb.. ga ja! I tako mnogo gluposti. Ne mogu sad da govorim više, živci su mi...', ispričao je za Slobodnu Dalmaciju.

Na ročištu su saslušani policajci s intervencije te Splićanka koja je ih je pozvala. Ona tvrdi da je pas trčao 20 minuta bez nadzora po plaži te da je zbog toga zatražila intervenciju policijskih službenika.