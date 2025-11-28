Cijena stanova u Portugalu je oborila rekord - pogledajte kako stoji ostatak Europe

U listopadu je provedeno oko 33.900 procjena vrijednosti od strane banaka. To je povećanje od 2,8 posto u odnosu na rujan i smanjenje od 2,9 posto u odnosu na listopad 2024.

Podaci se odnose na listopad 2025., kada je medijan bankovne procjene vrijednosti stambenog prostora iznosio 2025 eura po kvadratnom metru, što je 30 eura više nego prethodnog mjeseca. Međugodišnji skok u listopadu iznosio je 17,7 posto, što je isti iznos kao i u rujnu.

Cijena stanovanja po četvornom metru u Portugalu prvi je put u povijesti premašila 2000 eura, prema podacima koje je objavio Nacionalni statistički zavod (INE). Pri tome je lisabonska regija i dalje je najskuplja u zemlji, navodi Euronews.

Stanovi

Što se tiče stanova, Lisabon i okolica imaju najveću cijenu po četvornom metru (3.058 eura), a slijedi Algarve (2.757 eura). Na drugoj strani, Središnja regija imala je najnižu vrijednost (1.533 eura).

Mjesečna vrijednost stanova porasla je za 1,6 posto, pri čemu je Autonomna regija Azori zabilježila najveći porast (6,2 posto), a Alentejo jedini pad (-2,3 posto).

Kada se promatraju različiti modeli stanova, cijene stanova T1 porasle su za 58 eura na 3.076 €/m2, dok su cijene stanova T2 i T3 porasle za 35 eura odnosno 39 €, na 2.425 €/m2 i 2.010 €/m2. Stoga su stanovi zabilježili srednju vrijednost od 2.345 €/m2. Poluotok Setúbal zabilježio je najznačajniji međugodišnji rast (29,3 posto), bez uočenog pada.

Kuće

Za kuće je medijan bankovne procjene iznosio 1.472 €/m2 u listopadu 2025., što je međugodišnji porast od 11,8 posto. Najviše vrijednosti zabilježene su i u širem području Lisabona (2.711 €/m2) i Algarveu (2.499 €/m2). Zapadni dio i dolina Tagus zabilježili su najveći međugodišnji rast (20,2 posto), bez zabilježenog pada.

Lisabon i okolica (2.711 €/m²) i Algarve (2.499 €/m²) zadržali su najviše vrijednosti, dok su Centar (1.084 €/m²) i Alentejo (1.146 €/m²) zabilježili najniže cijene.

Kakve su cijene u drugim članicama EU?

Među članicama Europske unije, Portugal je zemlja koja bilježi najveći porast cijena kuća, prema Eurostatu. U drugom tromjesečju 2025. cijene su porasle za 17,2 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Bugarska (15,5%) i Mađarska (15,1%) slijede Portugal među zemljama s najvećim porastom cijena nekretnina u bloku. Hrvatska (13,2%), Španjolska (12,8%), Slovačka (11,3%) i Češka (10,5%) također su zabilježile dvoznamenkasti porast.

Finska (-1,3%) bila je jedina zemlja EU koja je zabilježila međugodišnji pad cijena u drugom tromjesečju ove godine.

Cijene kuća u Portugalu su se više nego udvostručile (141%) između 2010. i 2025. godine. U istom razdoblju, najveći rast cijena u EU zabilježeni su u Mađarskoj (277%) i Estoniji (250%).