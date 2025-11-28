Trump prijeti poništiti sve odluke koje je Biden potpisao automatskom olovkom

"Svaki dokument koji je pospani Joe potpisao pomoću stroja za potpisivanje, što je oko 92 posto njih, ovime se poništava i više nije važeći niti na snazi", napisao je republikanski predsjednik na svojoj platformi Truth Social.

Pravne implikacije ove izjave, a posebno ima li predsjednik ovlasti poništiti izvršne naredbe ili dokumente koje je izdao njegov prethodnik ili predstavlja li korištenje stroja za potpisivanje, poznatog i kao automatska olovka (autopen), osnovu za poništenje, nisu odmah bile jasne.