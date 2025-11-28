Trump prijeti poništiti sve odluke koje je Biden potpisao automatskom olovkom

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u petak da će poništiti sve uredbe i dokumente koje je njegov demokratski prethodnik Joe Biden potpisao pomoću stroja za potpisivanje ili automatske olovke, što nosi neizvjesne pravne posljedice.
"Svaki dokument koji je pospani Joe potpisao pomoću stroja za potpisivanje, što je oko 92 posto njih, ovime se poništava i više nije važeći niti na snazi", napisao je republikanski predsjednik na svojoj platformi Truth Social.
Pravne implikacije ove izjave, a posebno ima li predsjednik ovlasti poništiti izvršne naredbe ili dokumente koje je izdao njegov prethodnik ili predstavlja li korištenje stroja za potpisivanje, poznatog i kao automatska olovka (autopen), osnovu za poništenje, nisu odmah bile jasne.
Automatska olovka ili autopen je mehanički uređaj koji se koristi za replicirano potpisivanje ljudskog potpisa.
Trump je rekao da nije dopušteno korištenje automatske olovke bez posebnog odobrenja predsjednika SAD-a.
"Ovime poništavam sve izvršne naredbe i sve ostalo što nije izravno potpisao prevarantski Joe Biden, jer su ljudi koji su upravljali strojem za potpisivanje to činili nezakonito. Joe Biden nije bio uključen u taj proces i, ako kaže da jest, bit će optužen za krivokletstvo", rekao je Trump.
Bidenova upotreba automatske olovke postala je kamen spoticanja republikanaca, koji su tvrdili da su djelatnici prethodne administracije koristili automatsku olovku za potpisivanje izvršnih naredbi i zakona kada je Biden, koji je imao 82 godine kada je napustio dužnost, postao previše senilan, piše britanski list The Independent.