što će to značiti?

Trump prijeti poništiti sve odluke koje je Biden potpisao automatskom olovkom

M. Šu./Hina

28.11.2025 u 21:59

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u petak da će poništiti sve uredbe i dokumente koje je njegov demokratski prethodnik Joe Biden potpisao pomoću stroja za potpisivanje ili automatske olovke, što nosi neizvjesne pravne posljedice.

"Svaki dokument koji je pospani Joe potpisao pomoću stroja za potpisivanje, što je oko 92 posto njih, ovime se poništava i više nije važeći niti na snazi", napisao je republikanski predsjednik na svojoj platformi Truth Social.

Pravne implikacije ove izjave, a posebno ima li predsjednik ovlasti poništiti izvršne naredbe ili dokumente koje je izdao njegov prethodnik ili predstavlja li korištenje stroja za potpisivanje, poznatog i kao automatska olovka (autopen), osnovu za poništenje, nisu odmah bile jasne.

vezane vijesti

Automatska olovka ili autopen je mehanički uređaj koji se koristi za replicirano potpisivanje ljudskog potpisa.

Trump je rekao da nije dopušteno korištenje automatske olovke bez posebnog odobrenja predsjednika SAD-a.

"Ovime poništavam sve izvršne naredbe i sve ostalo što nije izravno potpisao prevarantski Joe Biden, jer su ljudi koji su upravljali strojem za potpisivanje to činili nezakonito. Joe Biden nije bio uključen u taj proces i, ako kaže da jest, bit će optužen za krivokletstvo", rekao je Trump.

Bidenova upotreba automatske olovke postala je kamen spoticanja republikanaca, koji su tvrdili da su djelatnici prethodne administracije koristili automatsku olovku za potpisivanje izvršnih naredbi i zakona kada je Biden, koji je imao 82 godine kada je napustio dužnost, postao previše senilan, piše britanski list The Independent.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
protivno zakonu

protivno zakonu

Evo što je Plenković rekao o Thompsonovoj bespravnoj gradnji u Čavoglavama
AUTOM PO GRADU

AUTOM PO GRADU

Zagrepčani, sami ste si krivi: Nevjerojatne brojke otkrivaju uzroke prometnog kolapsa u metropoli
cure detalji istrage

cure detalji istrage

Otkriveno zašto je Uskok požurio uhititi Mikulića u lovu, uhićeni o mitu pričali preko telefona?

najpopularnije

Još vijesti