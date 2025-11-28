Trump se telefonski čuo sa svojim najljućim neprijateljem: Sprema se sastanak s Madurom?

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je prošli tjedan s venezuelskim predsjednikom Nicolasom Madurom, a spomenut je i mogući sastanak između njih dvoje u SAD-u, objavio je New York Times pozivajući se na više izvora.

New York Times piše da trenutno nema planova za takav sastanak, koji bi, ako bi se dogodio, bio prvi susret venezuelanskog vođe i američkog predsjednika, prenosi Reuters. Informacije da je dvojac razgovarao dolaze u trenutku kada Trump nastavlja s ratobornom retorikom prema Venezueli, a istovremeno razmatra i mogućnost diplomacije. Trump je prethodno dao do znanja da bi bio otvoren za razgovor s Madurom, iako Timesa piše da se takav razgovor već dogodio.

Trumpova administracija smatra Madura neligitimnim lidrom Venezuele, koji vodi narkokartel poznatiji kao Cartel de los Soles, što Caracas poriče. Mnogi neovisni stručnjaci kažu da, iako je narkokorupcija u venezuelanskoj vladi veliki problem, postoji malo dokaza o organiziranom grupiranju dužnosnika koje bi se tradicionalno moglo nazvati kartelom. Od početka rujna američka vlada napada brodove koji navodno prevoze drogu iz Venezuele i drugih latinoameričkih zemalja, što su demokrati, znanstvenici i stručnjaci za ljudska prava opisali kao pogubljenja bez suđenja. U četvrtak je Trump ponovio prijetnje da će početi gađati kopnene ciljeve. 'Kopno je lakše, ali to će početi vrlo brzo', rekao je Trump novinarima. Dužnosnici Bijele kuće rekli su da Trump ne smatra da su vojni i diplomatski putevi u Venezueli međusobno isključivi.

