Otkriveno zašto je Uskok požurio uhititi Mikulića u lovu, uhićeni o mitu pričali preko telefona?

Uhićena četvorka navodno se nije suzdržavala od pričanja o mitu preko telefona

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja zbog sumnje u korupciju prenoćio je u policijskom pritvoru, a u petak ga očekuje ispitivanje u Uskoku te će se potom odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika biti pokrenuta istraga i zatražen istražni zatvor. Mikulić je uhićen u četvrtak u poslijepodnevnim satima, kako se neslužbeno doznaje, na području Sisačko-moslavačke županije, dok je navodno bio u lovu. Kako je danas doznao Index, istražitelji Uskoka požurili su uhititi Mikulića u lovu jer se nalazio u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, pa su strahovali da ne pobjegne u susjednu državu i tako izbjegne uhićenje.

Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL







+13 Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

O Mikulićevoj smjeni Vlada RH je jučer izvijestila u priopćenju sa zatvorenog dijela sjednice, ne navodeći razloge za razrješenje. Uskok je istog dana, podsjetimo, izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe, a kako su prenijeli neki mediji pozivajući se na neslužbene informacije, razlog je afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek.

Pod mjerama još od ožujka? Istraga protiv supružnika Šincek i suosumnjičenika pokrenuta je zbog nepropisnog odlaganja desetaka tisuća prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada hrvatskih tvrtki te uvezenog iz Italije i Slovenije, a zakopavali su ga na području Varaždina, Gospića i Benkovca, čime su ugrozili okoliš, ali i živote i zdravlje stanovništva.

Uskokovi inspektori u kući Andrije Mikulića Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+10 Uskokovi inspektori u kući Andrije Mikulića Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac