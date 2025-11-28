cure detalji istrage

Otkriveno zašto je Uskok požurio uhititi Mikulića u lovu, uhićeni o mitu pričali preko telefona?

I.J.

28.11.2025 u 11:38

Andrija Mikulić uhićen je u četvrtak poslijepodne
Andrija Mikulić uhićen je u četvrtak poslijepodne Izvor: Neva Zganec/Sanjin Strukic/PIXSELL/Montaža: Neven Bučević / Autor: Neva Zganec/PIXSELL/Sanjin Strukic/PIXSELL
Uhićena četvorka navodno se nije suzdržavala od pričanja o mitu preko telefona

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja zbog sumnje u korupciju prenoćio je u policijskom pritvoru, a u petak ga očekuje ispitivanje u Uskoku te će se potom odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika biti pokrenuta istraga i zatražen istražni zatvor.

Mikulić je uhićen u četvrtak u poslijepodnevnim satima, kako se neslužbeno doznaje, na području Sisačko-moslavačke županije, dok je navodno bio u lovu. Kako je danas doznao Index, istražitelji Uskoka požurili su uhititi Mikulića u lovu jer se nalazio u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, pa su strahovali da ne pobjegne u susjednu državu i tako izbjegne uhićenje.

Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage
Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

O Mikulićevoj smjeni Vlada RH je jučer izvijestila u priopćenju sa zatvorenog dijela sjednice, ne navodeći razloge za razrješenje. Uskok je istog dana, podsjetimo, izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe, a kako su prenijeli neki mediji pozivajući se na neslužbene informacije, razlog je afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek.

Pod mjerama još od ožujka?

Istraga protiv supružnika Šincek i suosumnjičenika pokrenuta je zbog nepropisnog odlaganja desetaka tisuća prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada hrvatskih tvrtki te uvezenog iz Italije i Slovenije, a zakopavali su ga na području Varaždina, Gospića i Benkovca, čime su ugrozili okoliš, ali i živote i zdravlje stanovništva.

USKOK-ovi inspektori u kući Andrije Mikulića
Uskokovi inspektori u kući Andrije Mikulića Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Prema neslužbenim podacima, uz Mikulića je uhićen njegov kum Dragan Krasić, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, te dvojica poduzetnika zbog sumnje u davanje i primanje mita. Njih se tereti da su primili mito, kako prenose 24sata, od najmanje 120 tisuća eura, navodno u dvije rate, i veću količinu mesa.

>>>Žario je zagrebačkim HDZ-om i inspektoratom, iako ga bivši šef ne bi uzeo ni za šofera: Tko je Andrija Mikulić? OVDJE pročitaj opširnije

Mikulić je, prema neslužbenim informacijama 24sata, bio pod istragom barem od ožujka ove godine. Uhićena četvorka navodno se nije suzdržavala od pričanja o mitu preko telefona, a doznaju da se jedan od dvojice poduzetnika hvalio po Zaprešiću i Ivancu da je sve dozvole za svoj kamenolom riješio 'direktno s Glavnim', odnosno Mikulićem. Index je također dobio potvrdu da je Mikulić bio pod tajnim mjerama, odnosno da su ga pratili i prisluškivali. Na taj način su istražitelji došli do dokaza o mitu.

