EU plan priuštivog stanovanja: Dom mora biti dostupan svima, regulirat će i kratkoročan najam

Predstojeći plan Europske komisije za rješavanje stambene krize u EU uključivat će mjere za suzbijanje špekulacija nekretninama, objavio je u ponedjeljak povjerenik za stanovanje Dan Jørgensen, piše POLITICO.

"U Europi nema mjesta za sebične špekulacije s osnovnom potrebom kao što su naši domovi", poručio je povjerenik na konferenciji o dostupnosti stanovanja u Kopenhagenu, naglasivši da se mora stati na kraj "financijalizaciji" stambenog fonda u EU.

Cijene kuća u EU porasle za 60 posto, troškovi najma za 30

Prema podacima Eurostata, cijene kuća u EU od 2010. porasle su za gotovo 60 posto, dok su troškovi najma skočili za gotovo 30 posto. Stručnjaci ovaj rast povezuju s dramatičnim usporavanjem izgradnje javnih stanova te naglim porastom špekulativnih praksi u urbanim sredinama, gdje je fond pristupačnih stanova sve manji.

Jørgensen je potvrdio da će prvi plan EU-a za suočavanje s krizom, koji bi trebao biti predstavljen kasnije ove godine, uključivati reviziju pravila o državnim potporama. To bi državama članicama omogućilo korištenje javnog novca za izgradnju stanova namijenjenih građanima srednje klase, koji su sve češće izgurani s tržišta.