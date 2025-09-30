'ČVRSTO, ALI PRAVEDNO'

EU plan priuštivog stanovanja: Dom mora biti dostupan svima, regulirat će i kratkoročan najam

Bruxelles želi više javnih sredstava za izgradnju stanova – i inzistira da oni budu zaista dostupni svima

Predstojeći plan Europske komisije za rješavanje stambene krize u EU uključivat će mjere za suzbijanje špekulacija nekretninama, objavio je u ponedjeljak povjerenik za stanovanje Dan Jørgensen, piše POLITICO.

"U Europi nema mjesta za sebične špekulacije s osnovnom potrebom kao što su naši domovi", poručio je povjerenik na konferenciji o dostupnosti stanovanja u Kopenhagenu, naglasivši da se mora stati na kraj "financijalizaciji" stambenog fonda u EU.

Cijene kuća u EU porasle za 60 posto, troškovi najma za 30

Prema podacima Eurostata, cijene kuća u EU od 2010. porasle su za gotovo 60 posto, dok su troškovi najma skočili za gotovo 30 posto. Stručnjaci ovaj rast povezuju s dramatičnim usporavanjem izgradnje javnih stanova te naglim porastom špekulativnih praksi u urbanim sredinama, gdje je fond pristupačnih stanova sve manji.

Jørgensen je potvrdio da će prvi plan EU-a za suočavanje s krizom, koji bi trebao biti predstavljen kasnije ove godine, uključivati reviziju pravila o državnim potporama. To bi državama članicama omogućilo korištenje javnog novca za izgradnju stanova namijenjenih građanima srednje klase, koji su sve češće izgurani s tržišta.

S obzirom na to da javna sredstva sama po sebi neće biti dovoljna, povjerenik je objasnio da će se morati kombinirati s privatnim ulaganjima. Naglasio je pritom da takva ulaganja moraju "uravnotežiti stalne prinose s društvenom odgovornošću", te dodao kako Komisija surađuje s Europskom investicijskom bankom i drugim financijskim institucijama kako bi osigurala da stanovi izgrađeni kroz javno-privatna partnerstva budu zaista pristupačni.

Regulacija kratkoročnog najma

Uz mjere za smanjenje kompliciranih europskih i nacionalnih propisa koji usporavaju gradnju, Jørgensen je najavio i da će plan obuhvatiti regulaciju kratkoročnog najma.

Sve češća prenamjena stanova u turistički smještaj smatra se jednim od glavnih razloga rasta troškova stanovanja, a pojedini gradovi, poput Barcelone, već se kreću prema potpunoj zabrani takvih nekretnina. Povjerenik je istaknuo da će se Komisija s tim "složenim" problemom suočiti "čvrsto, ali pravedno".

„Ova kriza predstavlja odlučujući test za našu europsku demokraciju“, rekao je Jørgensen. „To je borba koju si ne možemo priuštiti izgubiti.“

