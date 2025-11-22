PRIMIRJE?

U novim izraelskim napadima na Gazu poginulo najmanje devet osoba

I.H./Hina

22.11.2025 u 16:09

Gaza
Gaza Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER
U izraelskim zračnim napadima na Gazu poginulo je u subotu devet ljudi, rekle su zdravstvene vlasti, što predstavlja još jedan test za krhko primirje između palestinske militantne skupine Hamas i Izraela.

Očevici i liječnici kazali su da je prvi napad pogodio automobil u gradu Gazi koji se zapalio. Zasad nije jasno jesu li poginuli u tom napadu, njih petero, bili putnici u automobilu ili prolaznici. Deseci ljudi požurilo je ugasiti vatru i spasiti žrtve.

Ubrzo nakon napada na automobil, izraelske zračne snage izvele su dva odvojena zračna napada na dvije kuće u gradu Deir Al-Balahu i kampu Nuseiratu u središnjem Pojasu Gaze, ubivši najmanje četiri osobe i ranivši još nekoliko, po liječnicima.

Napadi nisu u potpunosti stali
Napadi nisu u potpunosti stali Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER

Izraelska vojska rekla je da je naoružani napadač prešao na teritorij u Gazi koji je pod kontrolom Izraela i iskoristio cestu "u tom području kojom ulazi humanitarna pomoć u južnu Gazu", nazivajući to "očitim kršenjem sporazuma o prekidu vatre."

Vojska je izjavila da je kao odgovor na to napala ciljeve u Gazi. Dužnosnik Hamasa u Gazi odbacio je optužbe izraelske vojske kao neutemeljene i kao "izgovor za ubijanje", rekavši da je skupina predana sporazumu o prekidu vatre.

Izrael i Hamas više su se puta međusobno optuživali za kršenje primirja, sklopljenog prije više od šest tjedana. Prekid vatre od 10. listopada u dvogodišnjem ratu u Gazi ublažio je sukob, omogućivši stotinama tisuća Palestinaca da se vrate u ruševine Gaze. Izrael je povukao snage s položaja u gradu, a dotok pomoći se povećao.

No, nasilje nije u potpunosti prestalo. 

Palestinske zdravstvene vlasti kažu da su izraelske snage ubile 316 ljudi u napadima na Gazu od primirja. Izrael tvrdi da su tri njegova vojnika ubijena od početka primirja te da je napao brojne borce.

