UN usvojio američki plan za Gazu, javio se Netanyahu: 'Izrael pruža ruku...'

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua pozdravio je u utorak mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, dan nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo američku rezoluciju kojom se taj plan odobrava

Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova također je pozdravilo usvajanje rezolucije, koja je u New Yorku dobila 13 od 15 glasova, te pozvalo na njezinu hitnu provedbu. Rusija i Kina suzdržale su se od glasanja.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u utorak je u izjavi poslanoj novinarima nazvao donošenje rezolucije o Gazi važnim korakom u konsolidaciji primirja, prenio je Reuters.

"Sada je ključno pretvoriti diplomatski zamah u konkretne i hitno potrebne korake na terenu", rekao je Guterres, dodajući da je UN predan povećanju humanitarne pomoći u Gazi.

Put prema drugoj fazi

Guterres je također rekao da je važno nastaviti napredovati prema drugoj fazi američkog plana, što vodi do političkog procesa za postizanje rješenja o dvjema državama između Izraela i Palestinaca.

Rezolucija koju su sastavile Sjedinjene Države odražava mirovni plan predsjednika Donalda Trumpa za Pojas Gaze, koji uključuje raspoređivanje međunarodnih snaga na tom palestinskom teritoriju opustošenom dvogodišnjim ratom.

"Vjerujemo da će plan predsjednika Trumpa dovesti do mira i prosperiteta jer plan naglašava potpunu demilitarizaciju, razoružanje i deradikalizaciju Gaze“, stoji u poruci na engleskom jeziku iz Ureda premijera Netanyahua na X-u.

"Izrael pruža ruku svim svojim susjedima, nositeljima mira i prosperiteta, te ih poziva da normaliziraju odnose s Izraelom i pridruže mu se u protjerivanju Hamasa i njegovih pristaša iz regije“, dodaje se.

"U suradnji sa Sjedinjenim Državama i drugim zemljama koje su potpisale plan predsjednika Trumpa, očekujemo bez odgode primiti sve preminule taoce i započeti proces okončanja Hamasove vladavine nad Gazom“, nastavlja se u izjavi.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN

Nedostaju tijela troje talaca

Prema uvjetima sporazuma o prekidu vatre, postignutog uz posredovanje SAD-a, koji je stupio na snagu 10. listopada, palestinski islamistički pokret još mora vratiti tijela troje talaca otetih tijekom napada na Izrael 7. listopada 2023., kojim je počeo rat.

Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova u Ramallahu na Zapadnoj obali priopćilo je da se glasanjem u New Yorku potvrdilo "pravo palestinskog naroda na samoodređenje i uspostavu njihove neovisne države“, kao i nesmetana dostava humanitarne pomoći Gazi.

Naglasilo je "hitnu potrebu za trenutnom provedbom ove rezolucije na terenu, kako bi se osigurao povratak normalnom životu, zaštitilo naše stanovništvo u Pojasu Gaze, spriječilo raseljavanje, zajamčilo potpuno povlačenje okupacijskih snaga, omogućila obnova, zaustavilo potkopavanje rješenja o dvjema državama i spriječila aneksija“, prema izjavi objavljenoj na X-u.

