U Makedoniji napali ruskog milijardera da plaća navijače da izazovu nerede; u Grčkoj protjerali ruske diplomate

Nakon što je Projekt za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) optužio Ivana Savvidija da je dao najmanje 300.000 eura protivnicima promjene imena Makedonije kako bi prosvjedovali i radili nerede po Skoplju, kompanija ovog ruskog milijardera koji živi u Grčkoj demantirala je napise o njegovoj umiješanosti i podršci antivladinim prosvjedima u Makedoniji, uz najavu tužbi protiv medija koji su pisali o tome

'Ti mladi momci su, kada su napali policajce, bili pozvani na razgovor te su tada spominjali da su biznismeni iz Rusije dali novac i da su zato tu, da nemaju ništa protiv ili slično', rekao je Zaev novinarima, dodajući da to govori na temelju izvješća koja dobiva.

Podsjetimo, nakon 27-godišnjeg spora Makedonija i Grčka nedavno su došle do sporazuma o budućem nazivu sjevernog grčkog susjeda koji bi se ubuduće trebao zvati Republika Sjeverna Makedonija. Da bi došlo do promjene imena, treba doći i do referenduma i promjene Ustava, s tim da se Grčka obvezala kako će prestati blokirati ulazak Makedonije u NATO i otpočinjanje pregovora za članstvo u EU.

Prije nekoliko dana grčka vlada je pak nagovijestila mogućnost protjerivanja ruskih diplomata zbog nezakonitog djelovanja i 'nepoštovanja' grčke države.

Grčki list Kathimerini objavio je da će Grčka protjerati dvojicu ruskih diplomata i uskratiti ulaz još dvojici, uz tvrdnju da su Rusi pokušali potkupiti predstavnike lokalnih grčkih vlasti i crkve tijekom pregovora Atene i Skoplja o nazivu Makedonije.

List je, pozivajući se na diplomatske izvore, objavio da je odluka o protjerivanju ruskih diplomata uslijedila zbog 'ilegalnih radnji protiv državne sigurnosti', među kojima je i pokušaj ugroze sporazuma Grčke i Makedonije, postignutog prošlog mjeseca.

Mediji su tada prenijeli da će Rusija odgovoriti na isti način – protjerivanjem dvojice grčkih diplomata. Izjavu Zaeva o povezanosti ruskih biznismena s Komitima rusko veleposlanstvo u Skoplju je ocijenilo kao 'politički neodgovornu'.