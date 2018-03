Tko je čovjek koji je s pištoljem ušao u teren i natjerao grčku vladu da prekine prvenstvo

Grčka je na neodređeno vrijeme prekinula nogometno prvenstvo nakon nemilih scena s utakmice PAOK- AEK koje su šokirale grčku, ali i svjetsku javnost.

Njegova firma 'Donskoj Tabak' godišnje proizvodi 30 milijardi cigareta - svaka deseta kutija koju popuše Rusi dolazi iz njegove tvornice. Nema sumnje da je Stavvidis do velikog kapitala došao svojim umijećem. No, na njegovo bogatstvo ali i status u društvu itekako je utjecalo prijateljstvo s Vladimirom Putinom.

Ivan Ignatjević Savvidis rođen je 1959. godine u tadašnjoj sovjetskoj republici Gruziji. Prema Forbesu težak je 750 milijuna dolara i zauzima 30. mjesto među najbogatijim Rusima. Ali on je zapravo - Grk. Život ovog milijardera je od malih nogu bio veoma uzbudljiv - s 14 godina je pobjegao od kuće u Rostov i tamo je preživljavao tako što je uzgajao duhan. Preko dana je motao cigarete, a noću učio za ispite. Nekoliko desetljeća kasnije postao je doktor znanosti, ali i - najveći ruski prerađivač duhana!

'Gotovi si', vikali su Savidis i Michel sucu koji je zbog prijetnji prekinuo utakmicu. Uplašeni igrači AEK-a su pobjegli u svlačionicu, no zanimljivo sudac je naknadno priznao pogodak.

Ruski predsjednik osjetljiv je na 'Crvenu Armiju' odnosno vojsku, a to Savvidis itekako dobro zna. I onda mudro, svake godine vojnicima koji služe domovini pokloni milijardu cigareta. Doduše, ne radi to samo zbog Putina, već i zbog svoje prošlosti jer Savvidis je služio u sovjetskoj vojsci i stigao do čina majora.

Savvidis je za početak širenja u državi svojih predaka odabrao Solun. Kupio je nekoliko strateških pozicija: luku, cijele gradske kvartove i područja uz obalu, brojna velika skladišta, skladište duhana, punionicu mineralne vode, 'Macedonia Palace', jedan od najluksuznijih hotela u tom dijelu Europe, kao i nekoliko turističkih naselja.

Preuzeo je lokalnu televiziju i tri dnevna lista, a u ljeto 2012. ulazak na Forbesovu listu najbogatijih ljudi svijeta proslavio je kupovinom sportskog simbola grada - nogometnog kluba PAOK.

Klub kojeg je Savvidis preuzeo, bio je poput grada kojeg je također kupio - u bankrotu. Naravno, 11 milijuna eura, koliko je iznosio dug PAOK-a i koji je Savvidis uplatio, nije ništa za bogataša njegovog kalibra.

Svi su vrlo lako uočili da je Savvidis čovjek od posebnog Putinovog povjerenja jer on odrađuje poslove u dijelu svijeta za koji se bore Rusija i SAD. Vlasnika 'pola' Grčke, a koji se grčkim jezikom baš i ne koristi, gledaju kao u boga - čovjeka koji ih je spasio velike krize i kojem se nitko ne smije suprotstaviti.