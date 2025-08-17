Zelenski osudio rusko odbijanje primirja: 'To komplicira situaciju!'

"Vidimo da Rusija odbija brojne pozive na prekid vatre i još nije odredila kada će prestati ubijati. To komplicira situaciju. Ako nije voljna izvršiti jednostavnu naredbu o prekidu napada, možda će biti potrebni značajni napori da se Rusija uvjeri da provede nešto puno važnije: mirni suživot sa susjedima desetljećima koja dolaze", napisao je Zelenski na svojim društvenim mrežama u noći sa subote na nedjelju.