šok u ukrajini

Zelenski osudio rusko odbijanje primirja: 'To komplicira situaciju!'

M. Šu./Hina

17.08.2025 u 07:13

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
Bionic
Reading

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je rusko odbijanje provedbe prekida vatre, rekavši da "komplicira situaciju" u postizanju mirovnog plana koji je tražio Donald Trump nakon sastanka s Vladimirom Putinom, javlja afp.

"Vidimo da Rusija odbija brojne pozive na prekid vatre i još nije odredila kada će prestati ubijati. To komplicira situaciju. Ako nije voljna izvršiti jednostavnu naredbu o prekidu napada, možda će biti potrebni značajni napori da se Rusija uvjeri da provede nešto puno važnije: mirni suživot sa susjedima desetljećima koja dolaze", napisao je Zelenski na svojim društvenim mrežama u noći sa subote na nedjelju.

vezane vijesti

preporučujemo

REUTERSOVA ANALIZA

REUTERSOVA ANALIZA

Putin je pobjednik samita na Aljasci, ali nije dobio sve, evo detalja
POLITIČKA ANALIZA

POLITIČKA ANALIZA

Puljić: Putin ne želi teritorij, nego ukinuti suverenitet Ukrajine. On je Milošević s nuklearnim oružjem
IRON RHINE

IRON RHINE

Strah od Rusa: Hoće li ponovo oživjeti željeznička žila kucavica iz Prvog i Drugog svjetskog rata?

najpopularnije

Još vijesti