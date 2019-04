U Istri tuča veličine oraha, razvili se i zastrašujući shelf oblaci

Tijekom nedjeljnog poslijepodneva istarsko je područje zahvatilo više lokalnih grmljavinskih nevremena mjestimice praćenih tučom

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom dijelu Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak i zapadnjak, na krajnjem jugo prijepodne još jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 11, u gorju od 1 do 5, a na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna između 12 i 17, a u gorju od 5 do 10.