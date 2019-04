U subotu promjenljiva naoblaka i svježije, evo gdje se očekuju pljuskovi s grmljavinom

U subotu će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i nestabilno te svježije nego jučer. Ujutro i dio prijepodneva na istoku i na južnom Jadranu mjestimice kiša, a sredinom dana i poslijepodne uglavnom u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Bit će i duljih sunčanih razdoblja, osobito uz obalu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, na kopno ponegdje i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 17 do 21 °C, u gorju i niža

U Zagrebu će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, no nestabilno i svježije nego jučer. Lokalnih pljuskova i grmljavine bit će sredinom dana i poslijepodne. Vjetar sjeverni i sjeverozapadni slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Sutra na istoku zemlje promjenjivo i nestabilno uz mjestimične pljuskove i grmljavinu te osjetno svježije. Lokalne nestabilnosti u Posavini mogu biti i izraženije. Vjetar uglavnom umjeren sjeveroistočni i istočni, a prolazno je moguć i pojačan vjetar promjenjiva smijera. Jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša između 17 i 19 °C.

Nedjeljno jutro na području Hrvatske bit će djelomice sunčano. Na zapadu od jutra promjenjivo s mjestimičnom kišom i pljuskovima koji će se poslijepodne i u noći na ponedjeljak proširiti na veći dio zemlje. Vjetar mjestimice umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu prijepodne umjereno jugo koje će okretati na prolazno jaku buru, a potom umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura uglavnom od 4 do 9, duž obale od 9 do 13, a najviša dnevna između 16 i 21 °C.

Središnja Hrvatska

Promjenjivo i nestabilno te osjetno svježije uz mjestimičnu kišu i pljuskove. Umjeren jugozapadnjak kretati će već u jutarnjim satima na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša oko 18 °C, a potom krajem dana hladnije.

Gorski kotar i Lika

Promjenjivo s kišom i pljuskovima, osobito u noći i u prvom dijelu dana kada kiša ponajprije u Gorskome kotaru može lokalno biti i obilnija. Osjetno svježije. U Lici će poslijepodne biti i duljih sunčanih razdoblja. Vjetar uglavnom umjeren do jak južni, jugozapadni i zapadni, poslijepodne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 13 do 16 °C.