Sva lica proljeća: U nedjelju od pljuskova do sunca, od 20 stupnjeva do snijega

U nedjelju nas čeka djelomice, a na istoku i u Dalmaciji pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Na zapadu od prijepodneva oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove kojih će do kraja dana biti u većini krajeva. U Gorskom kotaru u noći na ponedjeljak jače zahladnjenje i ponegdje snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu većinom umjereno jugo koje će na sjevernom dijelu krajem dana okretati na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21, u gorju do 13 °C.

U Zagrebu će biti djelomice sunčano uz postupan porast naoblake. Ujutro na širem području grada magla. Poslijepodne je moguća kiša ili pljusak, a tijekom večeri i osobito u noći na ponedjeljak oborina je vjerojatnija i češća. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 18 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Ponedjeljak donosi pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima, na Jadranu i grmljavinom. Lokalno obilnija kiša, osobito u središnjim i gorskim predjelima, a iznad 600 metara uz zahladnjenje snijeg, ponajprije u Gorskome kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom dijelu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak i zapadnjak, na krajnjem jugo prijepodne još jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka u ponedjeljak bit će od 7 do 11, u gorju od 1 do 4, a na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna između većinom 10 i 14, u gorju 3 i 8, a na moru 12 i 17 °C. Oblačno s kišom bit će u ponedjeljak u Zagrebu, a mjestimice na širem gradskom području moguće i obilnijom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 12 °C. Istočna Hrvatska Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, osobito u Posavini. Danju djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 7 do 11, a maksimalna od 17 do 19 °C.

Središnja Hrvatska Ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Zatim djelomice sunčano uz postupan porast naoblake. Poslijepodne i navečer već mjestimice i kiša ili poneki pljusak, a glavnina kiše očekuje se osobito u noći na ponedjeljak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura zraka od 6 do 9, a maksimalna od 15 do 18 °C. Gorski kotar i Lika Jače naoblačenje prijepodne te mjestimice već i kiša, osobito u Gorskome kotaru. Zatim pretežno oblačno povremeno i mjestimice s kišom ili pljuskovima, a moguća je i grmljavina. Navečer te osobito u noći na ponedjeljak uz zahladnjenje u Gorskome kotaru ponegdje i snijeg. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, pa sjeverni. Minimalna temperatura zraka od 2 do 6, a maksimalna od 10 do 15 °C.

Sjeverni Jadran Tijekom prijepodneva postupno jače naoblačenje, a zatim mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, potkraj dana u skretanju na buru i sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 8 do 11, a maksimalna od 14 do 18 °C. Dalmacija Djelomice ili pretežno sunčano uz slabo do umjereno jugo. Minimalna temperatura zraka od 10 do 13, a maksimalna od 19 do 22 °C.