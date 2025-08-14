gase i dva kanadera

Ponovno buknuo požar kod Marčane, neka sela bez struje

14.08.2025 u 16:59

Kanaderi gase požar kod Marčane, ilustrativna fotografija
Kanaderi gase požar kod Marčane, ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Marusic/PIXSELL
Požar koji je u srijedu izbio na području Marčane, ponovno se razbuktao u četvrtak poslijepodne, a na terenu je trenutno dvadeset vatrogasaca, osam vozila i dva kanader, potvrdio je vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac

Na terenu puše jak vjetar što vatrogascima otežava gašenje, no ulažu sve napore kako bi novi požar stavili čim prije pod kontrolom, dodao je.

Od srijede je na lokaciji Marčane ukupno izgorjelo oko 13 hektara, dok je današnji požar do sada zahvatio još oko tri hektara.

Unatoč povremenim "izlascima" vatre izvan kontroliranih linija, s terena poručuju da je situacija pod nadzorom i da se požar sanira, a upravo zbog požara neka sela u općini Marčana ostala su bez struje.

