U drugom krugu izbora za gradonačelnika u Zagrebu će se održati i dopunski izbori za 48. zastupnika u Skupštini

Osim drugog kruga gradonačelničkih izbora, u Zagrebu će se paralelno održati izbori za 48. zastupnika u Skupštini iz redova srpske nacionalne manjine

Naime Izborno povjerenstvo Grada Zagreba donijelo je, nakon objavljenih rezultata, odluku 'o raspisivanju dopunskih izbora jer u prvom krugu nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine te se broj članova Gradske skupštine Grada Zagreba povećava za jedno mjesto'.

To znači da će za većinu u Skupštini biti potrebno 25, a ne 24 ruke, kako se mislilo. No sa zastupnicima SDP-a koaliciji Možemo! to ne bi trebalo predstavljati problem. Ona je, podsjetimo, osvojila 23 mandata dok je SDP-u pripalo pet.