Tomašević: Škoro se bavi napadima na osobnoj razini, a ne gradskim problemima i kako ih riješiti

Tomislav Tomašević (Možemo!) kaže da će mu strategija za drugi krug izbora biti slična kao i do sada jer ju smatra pobjedničkom s obzirom na broj mandata u Gradskoj skupštini Grada Zagrebu koje su ostvarili.

'I dalje ćemo obilaziti teren, vodit ćemo pozitivnu kampanju, fokusirat ćemo se na gradske probleme, na rješenja za te probleme, a ne na protukandidate', kazao je Tomašević u središnjem Dnevniku HTV-a

Nije se mogao složiti da Škoro nije potpuno fokusiran na njega.

'Prateći njegovu konferenciju za novinare najviše se zapravo bavio sa mnom, ad hominem napadima, a najmanje je spominjao gradske probleme i kako ih riješiti. Mi nećemo to raditi. Radit ćemo kampanju kao i do sada. Fokusirat ćemo se na probleme, kao što smo do sada radili u Gradskoj skupštini. Četiri godine smo govorili što ne valja, ali smo stalno nudili alternativu. To ćemo raditi i sada', poručio je vodeći kandidat za zagrebačkog gradonačelnika.