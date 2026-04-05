Iran regrutira djecu staru tek 12 godina, tvrde da iskazuju interes za obranom domovine

Iranske vlasti pokrenule su novu kampanju mobilizacije u kojoj se u vojne i sigurnosne aktivnosti uključuju i djeca starosti već od 12 godina, upozoravaju organizacije za ljudska prava. Takva praksa, ističu, mogla bi predstavljati ozbiljno kršenje međunarodnog prava, pa čak i ratni zločin

Prema njihovim navodima, riječ je o pokušaju vlasti da u jeku sukoba dodatno mobiliziraju stanovništvo i ojačaju ratne kapacitete. Rahim Nadaliju, zamjenik ravnatelja za kulturu i umjetnost pri Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), u izjavi za državnu agenciju Defa Press pozvao je građane da se uključe i ‘brane domovinu’. Nadaliju je pritom istaknuo kako će IRGC (organizacija koja je imala ključnu ulogu u gušenju prosvjeda u Iranu u siječnju) omogućiti građanima da ‘daju svoj doprinos’ aktualnom sukobu. Prema njegovim riječima, dobrovoljci od 12 godina naviše mogu biti raspoređeni na različite zadatke: od operativnih i sigurnosnih aktivnosti, preko logistike i podrške, pa sve do opskrbe, uslužnih poslova i zdravstvene skrbi.

Organizacija Human Rights Watch (HRW) u ponedjeljak je upozorila da regrutiranje i korištenje djece mlađe od 15 godina u vojne svrhe predstavlja kršenje dječjih prava i ratni zločin. Iran je, podsjećaju, obvezan poštovati međunarodno običajno pravo koje to izričito zabranjuje. ‘Ne postoji nikakvo opravdanje za vojnu mobilizaciju koja cilja djecu, a kamoli dvanaestogodišnjake’, rekao je Bill Van Esveld, zamjenik direktora za dječja prava u HRW-u. ‘U suštini, to znači da su iranske vlasti očito spremne riskirati živote djece kako bi dobile dodatnu radnu snagu’, dodao je.

Iran tvrdi da djeca iskazuju interes za borbom Nadaliju je u televizijskom intervjuu 26. ožujka dodatno pojasnio odluku: ‘S obzirom na dob onih koji su iskazivali interes, minimalnu granicu postavili smo na 12 godina. To znači da sada imamo djecu od 12 i 13 godina koja žele sudjelovati u tim aktivnostima.’ Za Defa Press naveo je i konkretne zadatke koje bi civili mogli obavljati; od obavještajnih ophodnji, kontrola i pretraga na terenu do operativnih patrola. Predviđene su i uloge u medicinskoj skrbi, pripremi hrane te distribuciji potrepština vojnicima. Svjedoci su za BBC ispričali da su u Teheranu i drugim gradovima vidjeli djecu, uključujući i naoružanu, u sigurnosnim ulogama. Norveška organizacija Hengaw Organization for Human Rights ovu je inicijativu nazvala ‘sustavnim zločinom nad djecom’.