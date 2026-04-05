Iran regrutira djecu staru tek 12 godina, tvrde da iskazuju interes za obranom domovine

Iranske vlasti pokrenule su novu kampanju mobilizacije u kojoj se u vojne i sigurnosne aktivnosti uključuju i djeca starosti već od 12 godina, upozoravaju organizacije za ljudska prava. Takva praksa, ističu, mogla bi predstavljati ozbiljno kršenje međunarodnog prava, pa čak i ratni zločin
Prema njihovim navodima, riječ je o pokušaju vlasti da u jeku sukoba dodatno mobiliziraju stanovništvo i ojačaju ratne kapacitete.
Rahim Nadaliju, zamjenik ravnatelja za kulturu i umjetnost pri Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), u izjavi za državnu agenciju Defa Press pozvao je građane da se uključe i ‘brane domovinu’. Nadaliju je pritom istaknuo kako će IRGC (organizacija koja je imala ključnu ulogu u gušenju prosvjeda u Iranu u siječnju) omogućiti građanima da ‘daju svoj doprinos’ aktualnom sukobu.
Prema njegovim riječima, dobrovoljci od 12 godina naviše mogu biti raspoređeni na različite zadatke: od operativnih i sigurnosnih aktivnosti, preko logistike i podrške, pa sve do opskrbe, uslužnih poslova i zdravstvene skrbi.
Organizacija Human Rights Watch (HRW) u ponedjeljak je upozorila da regrutiranje i korištenje djece mlađe od 15 godina u vojne svrhe predstavlja kršenje dječjih prava i ratni zločin. Iran je, podsjećaju, obvezan poštovati međunarodno običajno pravo koje to izričito zabranjuje.
‘Ne postoji nikakvo opravdanje za vojnu mobilizaciju koja cilja djecu, a kamoli dvanaestogodišnjake’, rekao je Bill Van Esveld, zamjenik direktora za dječja prava u HRW-u. ‘U suštini, to znači da su iranske vlasti očito spremne riskirati živote djece kako bi dobile dodatnu radnu snagu’, dodao je.
Iran tvrdi da djeca iskazuju interes za borbom
Nadaliju je u televizijskom intervjuu 26. ožujka dodatno pojasnio odluku: ‘S obzirom na dob onih koji su iskazivali interes, minimalnu granicu postavili smo na 12 godina. To znači da sada imamo djecu od 12 i 13 godina koja žele sudjelovati u tim aktivnostima.’
Za Defa Press naveo je i konkretne zadatke koje bi civili mogli obavljati; od obavještajnih ophodnji, kontrola i pretraga na terenu do operativnih patrola. Predviđene su i uloge u medicinskoj skrbi, pripremi hrane te distribuciji potrepština vojnicima.
Svjedoci su za BBC ispričali da su u Teheranu i drugim gradovima vidjeli djecu, uključujući i naoružanu, u sigurnosnim ulogama. Norveška organizacija Hengaw Organization for Human Rights ovu je inicijativu nazvala ‘sustavnim zločinom nad djecom’.
11-godišnjak poginuo u napadu dronom
Hengaw je ovoga tjedna izvijestio i o smrti 11-godišnjeg Alireze Jafarija, koji je, prema navodima Organizacije učitelja Basij, poginuo u napadu dronom dok je bio ‘na dužnosti’ na kontrolnoj točki u Teheranu. Njegova majka izjavila je za državni list Hamshahri da ga je otac doveo na punkt zbog ‘nedostatka ljudstva’.
U nešto više od mjesec dana borbi diljem regije poginule su tisuće ljudi. Sukob je započeo 28. veljače, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na Iran. Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency, od početka rata poginulo je 3486 ljudi, od čega 1568 civila, uključujući najmanje 236 djece.
Iranske vlasti navode da je prvog dana sukoba u napadu na školu Shajareh Tayyebeh u južnom iranskom gradu Minabu poginulo najmanje 168 ljudi, među kojima oko 110 djece.
Preliminarna istraga za taj napad upućuje na ‘pogrešku’ američke vojske, no konačni rezultati istrage još se čekaju.