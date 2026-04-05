STRAVIČNO

Iran regrutira djecu staru tek 12 godina, tvrde da iskazuju interes za obranom domovine

M. Čohan

05.04.2026 u 13:31

Iranski dječaci s oružjem Izvor: Profimedia / Autor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial
Bionic
Reading

Iranske vlasti pokrenule su novu kampanju mobilizacije u kojoj se u vojne i sigurnosne aktivnosti uključuju i djeca starosti već od 12 godina, upozoravaju organizacije za ljudska prava. Takva praksa, ističu, mogla bi predstavljati ozbiljno kršenje međunarodnog prava, pa čak i ratni zločin

Prema njihovim navodima, riječ je o pokušaju vlasti da u jeku sukoba dodatno mobiliziraju stanovništvo i ojačaju ratne kapacitete.

Rahim Nadaliju, zamjenik ravnatelja za kulturu i umjetnost pri Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), u izjavi za državnu agenciju Defa Press pozvao je građane da se uključe i ‘brane domovinu’. Nadaliju je pritom istaknuo kako će IRGC (organizacija koja je imala ključnu ulogu u gušenju prosvjeda u Iranu u siječnju) omogućiti građanima da ‘daju svoj doprinos’ aktualnom sukobu.

Prema njegovim riječima, dobrovoljci od 12 godina naviše mogu biti raspoređeni na različite zadatke: od operativnih i sigurnosnih aktivnosti, preko logistike i podrške, pa sve do opskrbe, uslužnih poslova i zdravstvene skrbi.

Organizacija Human Rights Watch (HRW) u ponedjeljak je upozorila da regrutiranje i korištenje djece mlađe od 15 godina u vojne svrhe predstavlja kršenje dječjih prava i ratni zločin. Iran je, podsjećaju, obvezan poštovati međunarodno običajno pravo koje to izričito zabranjuje.

‘Ne postoji nikakvo opravdanje za vojnu mobilizaciju koja cilja djecu, a kamoli dvanaestogodišnjake’, rekao je Bill Van Esveld, zamjenik direktora za dječja prava u HRW-u. ‘U suštini, to znači da su iranske vlasti očito spremne riskirati živote djece kako bi dobile dodatnu radnu snagu’, dodao je.

Iran mobilizira i najmlađe Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

Iran tvrdi da djeca iskazuju interes za borbom

Nadaliju je u televizijskom intervjuu 26. ožujka dodatno pojasnio odluku: ‘S obzirom na dob onih koji su iskazivali interes, minimalnu granicu postavili smo na 12 godina. To znači da sada imamo djecu od 12 i 13 godina koja žele sudjelovati u tim aktivnostima.’

Za Defa Press naveo je i konkretne zadatke koje bi civili mogli obavljati; od obavještajnih ophodnji, kontrola i pretraga na terenu do operativnih patrola. Predviđene su i uloge u medicinskoj skrbi, pripremi hrane te distribuciji potrepština vojnicima.

Svjedoci su za BBC ispričali da su u Teheranu i drugim gradovima vidjeli djecu, uključujući i naoružanu, u sigurnosnim ulogama. Norveška organizacija Hengaw Organization for Human Rights ovu je inicijativu nazvala ‘sustavnim zločinom nad djecom’.

Iranska policija stoji na straži ispod portreta pokojnog iranskog vođe ajatolaha Hamneija u Teheranu
Iranska policija stoji na straži ispod portreta pokojnog iranskog vođe ajatolaha Hamneija u Teheranu Izvor: Profimedia / Autor: Maryam Rahmanian / Shutterstock Editorial

11-godišnjak poginuo u napadu dronom

Hengaw je ovoga tjedna izvijestio i o smrti 11-godišnjeg Alireze Jafarija, koji je, prema navodima Organizacije učitelja Basij, poginuo u napadu dronom dok je bio ‘na dužnosti’ na kontrolnoj točki u Teheranu. Njegova majka izjavila je za državni list Hamshahri da ga je otac doveo na punkt zbog ‘nedostatka ljudstva’.

U nešto više od mjesec dana borbi diljem regije poginule su tisuće ljudi. Sukob je započeo 28. veljače, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na Iran. Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency, od početka rata poginulo je 3486 ljudi, od čega 1568 civila, uključujući najmanje 236 djece.

Iranske vlasti navode da je prvog dana sukoba u napadu na školu Shajareh Tayyebeh u južnom iranskom gradu Minabu poginulo najmanje 168 ljudi, među kojima oko 110 djece.

Preliminarna istraga za taj napad upućuje na ‘pogrešku’ američke vojske, no konačni rezultati istrage još se čekaju.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RAT S IRANOM

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
PROFESOR S FPZG-A

najpopularnije

Još vijesti