U Afganistanu su zube slomili i Rusi i Amerikanci, a bez jedne izopćene frakcije u toj zemlji nikada neće biti mira

Već dvaput odgođeni afganistanski predsjednički izbori, najprije zakazani za travanj, a potom i srpanj ove godine, te privođenje kraju neizvjesnih mirovnih pregovora između SAD-a i talibana prošlog tjedna u Kataru upozoravaju na to kako je ta zemlja stalnog rata i posvemašnje korupcije sve bliže prekretnici o kojoj ovisi njezina budućnost. Što se događa u Afganistanu, zašto je ta zemlja tvrd orah na kojem su mnogi polomili zube i kakva je njezina budućnost, za tportal pojašnjava Robert Mikac, profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti, sigurnosni stručnjak i odličan poznavatelj stanja na terenu jer je 2005. godinu proveo u Afganistanu kao zapovjednik nacionalnog voda policije u sklopu misije ISAF-a

Talibani su uvjereni u svoj uspjeh i povratak na vlast, za što su se godinama pripremali. Proteklih mjeseci uspjeli su osvojiti značajna područja na kojima su uspostavili svoju vlast što je provode šerijatski sudovi. Prema dostupnim informacijama, vlada u Kabulu kontrolira tek nešto više od polovice afganistanskog teritorija, a u intenziviranim borbama posljednjih mjeseci dnevno gine i do 50 vojnika i policajaca.

'Mirovni pregovori nameću se kao jedino rješenje jer niti jedna strana u sukobu koji je ušao u 18. godinu nije uspjela pobijediti na bojnom polju. No i pregovori imaju nekoliko nedostataka i problema, ponajviše što se vode na nekoliko razina koje nisu povezane. Jedne pregovore vode isključivo Amerikanci, u koje nisu uključili središnju vlast u Kabulu, a koja pak samostalno vodi pregovore s talibanima, bez uključenog Washingtona. Postoji i treća razina pregovora koja se vodi na lokalnoj razini, a u koju nije uključena središnja vlast', naglašava Mikac, inače autor knjige 'Afganistan: Nikad završen sukob'. Pritom pojašnjava da talibane uključene u pregovore čini široka platforma različitih grupacija i frakcija te ističe da se trenutno stanje u Afganistanu može opisati kao status quo.

Talibani su ključ za rješenje afganistanskog pitanja, naglašava stručnjak, ali ne i stabilizator mira. Pritom podsjeća da oni žele ustrojiti državu na način koji ne odgovara Afganistancima modernih shvaćanja ni Zapadu. To su, kaže Mikac, dokazali tijekom svoje vladavine od 1996. do 2001. godine, a u tome razdoblju nisu bili spremni uspostaviti nikakav konzistentan oblik javne vlasti i državnih institucija koje će biti servis građanima i pružati im javne usluge.

'Pritom će netko biti više zadovoljan, a netko manje, no svi moraju učiniti ustupke kako bi pregovori bili uspješni. Hoće li to biti oblik zajedničke vlasti Kabula i talibana, prepuštanje talibanima određenog dijela zemlje ili nešto treće u smislu jamstva talibana da će nakon povlačenja zapadne koalicije pristati na uvjet Washingtona i ne dopustiti djelovanje Al Kaide s afganistanskog tla, opcije su o kojima u smislu pregovora treba voditi najviše računa', kaže sveučilišni profesor i bivši profesionalni vojnik.

Zapad je, smatra Mikac, nakon 17 godina nazočnosti u Afganistanu trebao to znati, a međusobne ustupke tijekom pregovara ocjenjuje kao poželjne i potrebne. Pritom ističe da je cilj pregovora iznalaženje rješenja koje će u konačnici zadovoljiti sve uključene strane.

Govoreći s tportalovim sugovornikom o vojnom aspektu sukoba, neizbježno dolazimo i do pitanja zašto je Afganistan neosvojiva utvrda koja nosi naziv 'Groblje imperija', na kojem su tijekom povijesti slomljene velesile poput Velike Britanije, nekadašnjeg Sovjetskog Saveza i Velike Britanije, a u dalekoj povijesti i falange Aleksandra Makedonskog i horde Džingis-kana, vjerojatno najvećih vojskovođa na svijetu. Prema Mikcu, Afganistan je u prvom redu neosvojiv jer je riječ o ogromnom pustinjskom terenu okruženom nekim od najviših vrhova svijeta koji su onemogućavali najprije nastupanje konjice, a u modernije vrijeme prodore tenkova i ostalih oklopnih snaga.

'Bez obzira na to što Afganistan ima 32 milijuna stanovnika, radi se o nepreglednom nenastanjenom prostoru u kojem vladaju vrlo surovi uvjeti, nestašica vode i osnovne infrastrukture. Da bi se pokorilo ili djelomice osvojilo dio afganistanskog prostora, nužno je na samom terenu imati ogromnu masu ljudi koja će tamo biti stalno nazočna, a to niti jedna sila dosad nije uspjela postići ili joj jednostavno ta zemlja nije bila toliko vrijedna', kaže stručnjak, usporedivši pritom situacije u Afganistanu i Iraku. Mikac pritom podsjeća kako je Zapad u rat u Afganistanu uputio znatno manje ljudi i novca nego što je to učinio s Irakom.