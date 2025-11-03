Trump kritičarima ICE-a: Racije protiv imigranata nisu otišle dovoljno daleko

Američki predsjednik Donald Trump je branio operacije provođenja imigracijskih zakona u intervjuu za CBS News nakon kritika racija usmjerenih na migrante
Prema transkriptu intervjua objavljenom u nedjelju, Trumpa su pitali jesu li neke racije otišle predaleko. Odgovorio je: "Ne. Mislim da nisu otišle dovoljno daleko."
Video snimke racija kruže internetom tjednima, izazivajući javno ogorčenje. Primjeri navedeni u intervjuu uključuju upotrebu suzavca, razbijeni prozor automobila i incident u kojem je žena pala na tlo.
Na pitanje odobrava li takvu taktiku, Trump je rekao: "Da, jer morate izvući ljude van", tvrdeći da su mnogi od onih koji su bili meta bili ubojice.
Operacije Imigracijske i carinske službe (ICE) SAD-a dio su strože imigracijske politike Trumpove administracije, usmjerene na , kako kaže, strane kriminalce i migrante koji borave u Sjedinjenim Državama bez legalne dokumentacije.
Kritičari optužuju administraciju za proizvoljno provođenje zakona. Racije ICE-a u više gradova, koje ponekad provode maskirani policajci, izazvale su ogorčenje. Administracija je uzvratila rekavši da kritičari stvaraju neprijateljstvo prema agenciji i izazivaju napade na osoblje ICE-a.