Istina o Goranovom ocu i dolazak maserke: Evo što će se dogoditi u novim epizodama 'Kumova'

Luce ( Ana Uršula Najev ) preko veze će sazna da je troje ljudi kompatibilno . Vinko ( Vedran Mlikota ) i Šima ( Marina Redžepović ) ostat će sami na imanju. Vinko će izigravati žrtvu, svi će ga tetošiti , a Vesna ( Olga Pakalović ) će mu kuhati. Tomi ( Fabijan Pavao Medvešek ) i Lara ( Nika Barišić ) , izloženi lošim odnosima u svojim obiteljima, uzet će napokon svoj brak u svoje ruke .

Marko (Mijo Kevo) će čekati dobre vijesti u bolnici, ali će se samo jedan kompatibilni donor javiti. Dok će mjesto nagađati tko bi mogli biti drugi, Goranu (Andrija Tomić) će biti sve teže. Macani će proučavati kandidate koji su im se javili za novi wellness koji pripremaju u hotelu. Dok će Zovko tražiti od Drage zub od zemljišta pretvorenog u građevno, Stanislav (Žarko Radić) i Martin neće znati što ih čeka sa Zovkom.

Vinko u nezgodnoj situaciji

Svi će slaviti Bracinu hrabrost i odlučnost, što će potaknuti Gorana da se i on odvaži i pred svima odglumi da je upravo dobio poziv iz bolnice. Anđela (Barbara Vicković) će misli da se uspješno ispričala Zovku zbog večere i da će joj pomoći u vezi Martina, premda mu puno ne vjeruje. Macani će birati masere i svima će se najviše svidjeti Natalija (Barbara Nola), maserka iz Bugarske. Marku će stanje biti sve lošije.