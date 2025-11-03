NOVI KRUG INTRIGA

Istina o Goranovom ocu i dolazak maserke: Evo što će se dogoditi u novim epizodama 'Kumova'

03.11.2025 u 07:06

Serija 'Kumovi'
Serija 'Kumovi'
Omiljena serija 'Kumovi' nastavlja se s još jednim tjednom punim smijeha i neočekivanih preokreta u Zaglavama, gdje svaka sitnica može zapaliti veliku zavrzlamu. Ne posustaje se u uzbudljivosti – stari računi, nove simpatije i obiteljske taktičke igre ponovno će zakuhati odnose, a nitko neće ostati pošteđen posljedica.

Martin (Lovre Kondža) će prizna Braci (Zdravko Vukelić) što je učinio s prostornim planom. Milica (Petra Kraljev) neće moći dočekati rezultate testiranja.

Luce (Ana Uršula Najev) preko veze će sazna da je troje ljudi kompatibilno. Vinko (Vedran Mlikota) i Šima (Marina Redžepović) ostat će sami na imanju. Vinko će izigravati žrtvu, svi će ga tetošiti, a Vesna (Olga Pakalović) će mu kuhati. Tomi (Fabijan Pavao Medvešek) i Lara (Nika Barišić), izloženi lošim odnosima u svojim obiteljima, uzet će napokon svoj brak u svoje ruke.

Marko (Mijo Kevo) će čekati dobre vijesti u bolnici, ali će se samo jedan kompatibilni donor javiti. Dok će mjesto nagađati tko bi mogli biti drugi, Goranu (Andrija Tomić) će biti sve teže. Macani će proučavati kandidate koji su im se javili za novi wellness koji pripremaju u hotelu. Dok će Zovko tražiti od Drage zub od zemljišta pretvorenog u građevno, Stanislav (Žarko Radić) i Martin neće znati što ih čeka sa Zovkom.

Vinko u nezgodnoj situaciji

Svi će slaviti Bracinu hrabrost i odlučnost, što će potaknuti Gorana da se i on odvaži i pred svima odglumi da je upravo dobio poziv iz bolnice. Anđela (Barbara Vicković) će misli da se uspješno ispričala Zovku zbog večere i da će joj pomoći u vezi Martina, premda mu puno ne vjeruje. Macani će birati masere i svima će se najviše svidjeti Natalija (Barbara Nola), maserka iz Bugarske. Marku će stanje biti sve lošije.

Tomi i Lara će pružiti šansu braku
Tomi i Lara će pružiti šansu braku

Milica će priznati Luci da je situacija toliko kritična da doktori još nisu Marku rekli prognozu. Goran će biti izvan sebe od straha i tražit će alternativna rješenja za spas svog bubrega. Šima i Vesna primijetit će da je Vinko spreman novoj maserki udovoljiti na svakome polju. Spomenka će početi sumnjati da je ona samo oruđe u Zovkovoj borbi protiv Stanislava.

Goran će izbjegavati Karmelu (Alin Antunović) nakon što sazna tko mu je otac. Ipak, veliko saznanje ne uspije zadržati za sebe. Napadnuta sa svih strana, Karmela će se povjeriti Anđeli. Vinko će voli provoditi vrijeme s Natalijom pa će ga Aljoša uhvatiti u nezgodnoj situaciji, a Šimi i Vesni rasti će sumnje da bi tu moglo biti problema. Anđelu će brinuti hoće li Martin biti kolateralna žrtva Zovkove osvete.

Olga Pakalović kao Vesna u 'Kumovima'
Olga Pakalović kao Vesna u 'Kumovima'

