Trump zaprijetio Nigeriji zračnim napadom i slanjem postrojbi: Ubijaju rekordan broj kršćana

M.Č./Hina

03.11.2025 u 06:47

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je u nedjelju da bi vojska SAD-a mogla poslati postrojbe u Nigeriju ili izvesti zračne napade kako bi zaustavila, kako je rekao, ubijanje velikog broja kršćana u toj zapadnoafričkoj zemlji

Na pitanje predviđa li postrojbe na terenu ili zračne napade u Nigeriji, Trump je novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One rekao: "Moglo bi biti. Mislim, i druge stvari. Zamišljam puno stvari. Ubijaju rekordan broj kršćana u Nigeriji... Ubijaju kršćane i ubijaju ih u vrlo velikom broju. Nećemo dopustiti da se to dogodi".

Trump je to izjavio u nedjelju navečer dok se vraćao u Washington nakon vikenda u svojoj kući za odmor na Floridi. U subotu je zaprijetio vojnom akcijom protiv Nigerije ako najmnogoljudnija afrička zemlja ne suzbije ubijanje kršćana.

'Zemlja koja izaziva zabrinutost'

Prijetnja američkog predsjednika vojnom akcijom uslijedila je dan nakon što je njegova administracija ponovno dodala Nigeriju na popis "zemalja koje izazivaju posebne zabrinutost" za koje SAD tvrdi da su prekršile vjerske slobode. Druge zemlje na popisu uključuju Kinu, Mjanmar, Sjevernu Koreju, Rusiju i Pakistan.

Nigerija je u nedjelju, u odgovoru na prijetnje predsjednika Donalda Trumpa vojnom akcijom, objavila da prihvaća američku pomoć u borbi protiv islamističkih pobunjenika sve dok se poštuje njezin teritorijalni integritet.

"Pozdravljamo američku pomoć sve dok ona priznaje naš teritorijalni integritet", rekao je za Reuters Daniel Bwala, savjetnik nigerijskog predsjednika Bole Tinubua.

Dramatično podijeljena zemlja

Nigerija, zemlja s više od 200 milijuna stanovnika i oko 200 etničkih skupina, podijeljena je na pretežno muslimanski sjever i većinski kršćanski jug.

Islamistički pobunjenici poput Boko Harama ostavljaju za sobom u zemlji pustoš više od 15 godina ubijajući tisuće ljudi, ali njihovi napadi uglavnom su ograničeni na sjeveroistok zemlje u kojemu većinom živi muslimansko stanovništvo. 

Iako su ubijeni kršćani, veliku većinu žrtava činili su muslimani, kažu analitičari.

