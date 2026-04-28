Obljetnica 'Bljeska' u Okučanima: Od budnice do atraktivnih vježbi vojske i policije

Središnja svečanost uz prigodan program održat će se od 9 sati kod spomen-obilježja Kocka vedrine, objavilo je u utorak Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Proslava pobjedničke operacije Hrvatske vojske i policije tradicionalno će početi rano ujutro, u 7, 30 sati, budnicom ulicama Okučana.

U crkvi sv. Vida služit će se misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve u Domovinskom ratu, a nakon mise, u 12 sati, ispred crkve očekuje se dolazak maratonaca, biciklista i sudionika motodefilea Bljesak. Građani će od 8 do 16 sati moći razgledati taktičko-tehnički zbor Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova na novom stadionu i pomoćnom igralištu, gdje će nakon 13 sati pripadnici Hrvatske vojske i policije izvesti atraktivne vježbe. U sklopu proslave, u petak ujutro svečano će se otvoriti športske igre hrvatskih branitelja u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Brodsko-posavske županije u Športskoj dvorani Osnovne škole Okučani. Osiguran je i tradicionalni vojnički ručak za građanstvo, a cjelodnevni program završava večernjim koncertom u organizaciji Općine Okučani.

Operacija Bljesak označava prekretnicu u procesu obrane i oslobađanja hrvatskog teritorija tijekom Domovinskog rata.

U oslobađanje zapadne Slavonije, teritorija koji su okupirali pobunjeni Srbi, hrvatske oružane snage krenule su 1. svibnja 1995. u ranim jutarnjim satima.

Operacija je počela na oko 80 kilometara dugoj bojišnici i u tri pravca – s istoka, sjevera i zapada. Jakim udarima hrvatskih snaga presječeno je okupirano područje zapadne Slavonije, slomljen je otpor neprijateljskih snaga i oslobođeni su Jasenovac, Okučani i Stara Gradiška.

U manje od 32 sata, 1. i 2. svibnja hrvatske snage oslobodile su oko 500 četvornih kilometara dotad okupiranog zapadnoslavonskog teritorija te uspostavile nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji.