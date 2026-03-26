Turudić otkrio sve o aferi u skijaškom savezu i gdje se nalazi Vedran Pavlek

O aferi u Skijaškom savezu u studiju RTL-a Danas reporterka Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem.

I kolika se procjenjuje šteta za Hrvatski skijaški savez?

Prva procjena je 29.895.815,32 eura.

O kojem se tu točno vremenskom razdoblju radi?

Radi se o razdoblju od oko deset godina.

Kako je moguće da deset godina nitko nije primijetio – tu ne mislim na Državno odvjetništvo i USKOK, nego na reviziju, na recimo Hrvatski olimpijski odbor? Neki koji su prvi trebali vidjeti da se deset godina izvlači takav novac?​

Vaše pitanje je posve legitimno, ali ja nisam adresa za odgovor na njega. Mogu reći da je na kraju zapravo sve shvaćeno i utvrđeno. Izvidi i istraživanja počeli su prije otprilike godinu dana. Nije točan podatak da je sve počelo 31. siječnja, kada je jedan od ljudi obuhvaćenih istragom uvaćen na graničnom prijelazu.

Znali ste točno koga čekate i koga tražite?

Sve je počelo puno ranije. Veliku ulogu u tom poslu odigrali su "Porezni USKOK", Ured za sprječavanje pranja novca, Carina, dakle Ministarstvo financija, zatim Ministarstvo unutarnjih poslova te Županijsko državno odvjetništvo. Kada se utvrdilo da se radi o zločinačkom udruženju, postupak je preuzeo USKOK. Dakle, bila je to jedna široka akcija.

Jesu li oni bili ključni da bi se otkrilo kamo je novac išao, kada su u pitanju te offshore kompanije i kada je novac izvan zemlje?

Bili su jako važni. Zapravo, ključ stvari – koliko se u ovoj fazi postupka može reći – jest da se radi isključivo o hrvatskom novcu, dakle 100 posto. To su sredstva Skijaškog saveza koja su im bila doznačavana u najvećoj mjeri preko Hrvatskog olimpijskog odbora, a HOO je, kako je to uobičajena praksa financiranja sporta, bio financiran od strane Vlade Republike Hrvatske.

Gdje je Vedran Pavlek?

Vedran Pavlek nije u Hrvatskoj. S njim je uspostavljen kontakt.

U Turskoj?

Da.

