Afera u ski-savezu otkrivena zbog Slovakinje? 'Zna skijati, ali nije neki mastermind'

Čini se kako je do istrage u Hrvatskom skijaškom savezu došlo nakon što su istražitelji uhitili više osoba u siječnju tijekom sasvim druge akcije. No, u međuvremenu su pronašli poveznicu preko žene iz Slovačke

Početkom ove godine policija je na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u sklopu akcije Nebula, između ostalih, uhitila šest osoba u Hrvatskoj pod sumnjom da su uspostavili lanac fiktivnih tvrtki preko kojih su za talijansku kriminalnu skupinu izvukli 78 milijuna eura. U aferi iz siječnja obuhvaćena je i osoba povezana sa Slovakinjom Martinom Straženičkom, uhićenom zbog malverzacija i izvlačenja 30 milijuna eura iz Hrvatskoj skijaškog saveza, doznaje novinarka 24sata, Laura Šiprak.

Iako ona nije bila u vlasničkoj strukturi slovačkih tvrtki obuhvaćenih akcijom Nebula, u njima je bila referentica i prokuristica. Kad su istražitelji češljali tvrtku Viktoria International, našli su i poveznicu s njenom tvrtkom Alpine Sport Services Inc.

Poveznica s Pavlekom To je tvrtka za koju USKOK sumnja da im je Hrvatski skijaški savez plaćao račune za nepostojeće usluge, a onda je tvrtka navodno platila dva milijuna eura za radove na vili Vedrana Pavleka na Ibizi. Navedena tvrtka se spominjala i u Paradise papers, kao dio afere s offshore kompanijama koje su djelovale diljem svijeta. Zanimljivo je da je slovačka tvrtka bila neaktivna od svog osnivanja 2015. godine, pa sve do studenog 2018. Pavlek je, pak, svoju tvrtku Pavlek Ski Management otvorio u svibnju 2018.

Vila Vedrana Pavleka Izvor: Screenshot / Autor: Google Maps