Tučnjava u turskom parlamentu: Šakački obračun vladajućih i oporbe

U turskom parlamentu u Ankari u srijedu je izbila tučnjava između zastupnika vladajuće stranke i oporbe, a do sukoba je došlo tijekom rasprave o imenovanju novog ministra pravosuđa, javlja Reuters

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan imenovao je dosadašnjeg istanbulskog glavnog državnog odvjetnika Akina Gürleka na čelo Ministarstva pravosuđa u sklopu rekonstrukcije vlade. Oporbeni zastupnici pokušali su spriječiti njegovo polaganje prisege, tvrdeći da je riječ o politički pristranoj osobi. Zastupnici CHP-a okupili su se oko govornice kako bi mu onemogućili pristup, nazivajući njegovo imenovnje 'napadom na vladavinu prava'. Televizijske snimke prikazale su naguravanje i razmjenu udaraca, dok su zastupnici vladajuće AK Party formirali zaštitni prsten oko Gürleka dok je čitao prisegu.

U prvoj rekonstrukciji vlade od izbora sredinom 2023., Akın Gürlek zamijenio je Yılmaza Tunça, koji je prvi put izabran za zastupnika 2007. godine. U objavi u Službenom glasniku navodi se i da je Tayyip Erdoğan za ministra unutarnjih poslova imenovao pokrajinskog guvernera Erzuruma Mustafu Çiftçija, koji je na toj dužnosti naslijedio Alija Yerlikayu, ranijeg istanbulskog guvernera prije nego što je postao ministar. Razlog rekonstrukcije nije naveden.

