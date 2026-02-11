Tučnjava u turskom parlamentu: Šakački obračun vladajućih i oporbe

U turskom parlamentu u Ankari u srijedu je izbila tučnjava između zastupnika vladajuće stranke i oporbe, a do sukoba je došlo tijekom rasprave o imenovanju novog ministra pravosuđa, javlja Reuters
Predsjednik Recep Tayyip Erdogan imenovao je dosadašnjeg istanbulskog glavnog državnog odvjetnika Akina Gürleka na čelo Ministarstva pravosuđa u sklopu rekonstrukcije vlade. Oporbeni zastupnici pokušali su spriječiti njegovo polaganje prisege, tvrdeći da je riječ o politički pristranoj osobi.
Zastupnici CHP-a okupili su se oko govornice kako bi mu onemogućili pristup, nazivajući njegovo imenovnje 'napadom na vladavinu prava'. Televizijske snimke prikazale su naguravanje i razmjenu udaraca, dok su zastupnici vladajuće AK Party formirali zaštitni prsten oko Gürleka dok je čitao prisegu.
U prvoj rekonstrukciji vlade od izbora sredinom 2023., Akın Gürlek zamijenio je Yılmaza Tunça, koji je prvi put izabran za zastupnika 2007. godine.
U objavi u Službenom glasniku navodi se i da je Tayyip Erdoğan za ministra unutarnjih poslova imenovao pokrajinskog guvernera Erzuruma Mustafu Çiftçija, koji je na toj dužnosti naslijedio Alija Yerlikayu, ranijeg istanbulskog guvernera prije nego što je postao ministar.
Razlog rekonstrukcije nije naveden.
Stotine članova stranke i izabranih dužnosnika privedeno je u Gürlekovoj akciji, koju oporbene stranke, organizacije za ljudska prava i pojedini strani čelnici kritiziraju kao antidemokratsku i politiziranu. Vlada te optužbe odbacuje, uz tvrdnju da je pravosuđe neovisno.
Čelnik CHP-a Özgür Özel rekao je da je Gürlekovo imenovanje u vladu nastavak 'pokušaja pravosudnog puča' iz vremena dok je bio tužitelj te da predstavlja najnoviji korak u velikom napadu na njegovu stranku.