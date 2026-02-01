Trump želi graditi slavoluk u Washingtonu: 'Bit će najveći. Sličit će onom u Parizu'

Trijumfalni lukovi mogu se pronaći na mnogim mjestima diljem svijeta, rekao je Trump , dodajući da želi da onaj u Washingtonu bude najveći . 'Mi smo najveća, najmoćnija nacija. Volio bih da bude najveći od njih', rekao je Trump te poručio da će biti osnovan odbor koji će nadgledati projekt.

U razgovoru s novinarima u zrakoplovu Air Force One u kasnim satima u subotu, američki predsjednik rekao je da će planirana građevina nalikovati Slavoluku pobjede u Parizu Arc de Triomphe. Slavoluk je na društvenim mrežama prozvan 'Arc de Trump'.

Slavoluk je posljednji u nizu arhitektonskih projekata kojima Trump želi ostaviti svoj trag u Washingtonu. U tijeku je izgradnja raskošne plesne dvorane na terenu Bijele kuće, zbog čega je srušeno staro Istočno krilo Bijele kuće, u potezu koji je izazvao kritike.

Washington Post piše da jedan plan predviđa da će slavoluk doseći visinu od 76 metara. Slavoluk pobjede u Parizu, dovršen 1836. godine, visok je oko 50 metara.

Arhitekti su kritizirali predloženu visinu slavoluka u Washingtonu, pišu novine, tvrdeći da se ne bi uklopio u okolne građevine, dok neki povjesničari podržavaju ideju o slavoluku u prijestolnici SAD-a.

Trump je tu ideju prvi put spomenuo u listopadu, a prošli tjedan je objavio tri različita dizajna slavoluka na svojoj platformi Truth Social. Na jednom dizajnu je mnoštvo zlatnih ukrasa, što je njegov zaštitni znak. Trump je prethodno preuredio Ovalni ured zlatnim detaljima.