Islanđanin podivljao nakon poraza od Hrvatske: Krivac mu je 'odvratna igra Hrvata'

‘Ovo je nevjerojatno frustrirajuće. Danas jednostavno nismo napravili dovoljno i za to smo morali platiti porazom’, rekao je Elísson za Visir.

Island je loše otvorio utakmicu, promašio velik broj zicera, a upravo je to, prema njegovim riječima, odredilo tijek cijelog susreta jer su cijelo vrijeme morali loviti hrvatsku prednost.

‘Ne znam je li riječ o mentalnoj snazi ili nečemu drugom. Jednostavno ne zabijamo na početku utakmice, a protiv ovakve momčadi to si ne smiješ dopustiti. Čim im dopustiš da se odvoje, oni počnu igrati tu svoju odvratnu igru. Usporavaju ritam, hodaju s loptom i kontroliraju utakmicu. Očito iz toga ništa ne učimo. Igrali smo protiv njih tri puta i svaki put je bilo isto’, rekao je islandski krilni igrač.

Dodao je kako mu je ovaj poraz posebno teško pao jer je dugo u reprezentaciji i nikada nije bio bliže osvajanju medalje.

‘To se samo po sebi razumije. Vidio sam se danas s medaljom, ali to se nije dogodilo’, iskreno je priznao.

Na pitanje što Island mora napraviti kako bi konačno napravio iskorak i osvojio odličje, Elísson smatra da put, iako dug, ipak postoji.

‘Moramo nastaviti ovim putem. Rekao bih da smo u posljednje dvije godine napravili korak naprijed. Prošlo prvenstvo bilo je specifično zbog tog sustava natjecanja, a sada smo došli do polufinala. Možda do te medalje moramo ići najdužim putem na svijetu, ali dok god dolazimo na ovakva prvenstva, moramo nastaviti vjerovati i davati sve što imamo’, zaključio je Elísson.