Islanđanin podivljao nakon poraza od Hrvatske: Krivac mu je 'odvratna igra Hrvata'

ep u rukometu

Islanđanin podivljao nakon poraza od Hrvatske: Krivac mu je 'odvratna igra Hrvata'

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 01.02.2026 18:23
  • Objavljeno 01.02.2026 u 18:23
Hrvatska - Island
Hrvatska - Island Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Nakon poraza Islanda od Hrvatske u utakmici za brončanu medalju na Europskom prvenstvu (33:34), islandski Vísir donosi reakciju jednog od najiskusnijih islandskih reprezentativaca, Bjarkija Mára Elíssona, koji nije skrivao razočaranje nakon završetka susreta u Herningu.

‘Ovo je nevjerojatno frustrirajuće. Danas jednostavno nismo napravili dovoljno i za to smo morali platiti porazom’, rekao je Elísson za Visir.

Island je loše otvorio utakmicu, promašio velik broj zicera, a upravo je to, prema njegovim riječima, odredilo tijek cijelog susreta jer su cijelo vrijeme morali loviti hrvatsku prednost.

‘Ne znam je li riječ o mentalnoj snazi ili nečemu drugom. Jednostavno ne zabijamo na početku utakmice, a protiv ovakve momčadi to si ne smiješ dopustiti. Čim im dopustiš da se odvoje, oni počnu igrati tu svoju odvratnu igru. Usporavaju ritam, hodaju s loptom i kontroliraju utakmicu. Očito iz toga ništa ne učimo. Igrali smo protiv njih tri puta i svaki put je bilo isto’, rekao je islandski krilni igrač.

Dodao je kako mu je ovaj poraz posebno teško pao jer je dugo u reprezentaciji i nikada nije bio bliže osvajanju medalje.

‘To se samo po sebi razumije. Vidio sam se danas s medaljom, ali to se nije dogodilo’, iskreno je priznao.

Na pitanje što Island mora napraviti kako bi konačno napravio iskorak i osvojio odličje, Elísson smatra da put, iako dug, ipak postoji.

‘Moramo nastaviti ovim putem. Rekao bih da smo u posljednje dvije godine napravili korak naprijed. Prošlo prvenstvo bilo je specifično zbog tog sustava natjecanja, a sada smo došli do polufinala. Možda do te medalje moramo ići najdužim putem na svijetu, ali dok god dolazimo na ovakva prvenstva, moramo nastaviti vjerovati i davati sve što imamo’, zaključio je Elísson.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Veselin Vujović se naklonio čudesnoj Hrvatskoj: 'Doviđenja!'
ep u rukometu

ep u rukometu

Islanđanin podivljao nakon poraza od Hrvatske: Krivac mu je 'odvratna igra Hrvata'
kakve riječi

kakve riječi

Najpoznatiji rukometni stručnjak svijeta naklonio se Hrvatskoj: Evo što je poručio

najpopularnije

Još vijesti