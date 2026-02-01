Maleni dječak s plavom kapom, kojeg je priveo ICE, vratio se kući

Petogodišnji dječak i njegov otac koje je pritvorila Imigracijska i carinska služba (ICE) u Minnesoti vratili su se kući, potvrdio je američki kongresmen
Teksaški kongresmen Joaquin Castro, demokrat, u nedjelju je objavio da su Liam Conejo Ramos i njegov otac Adrian Alexander Conejo Arias pušteni iz pritvorskog centra Dilley u Teksasu i da su se vratili u Minneapolis, piše BBC.
Castro je rekao: 'Liam je sada kod kuće. Sa svojom kapom i ruksakom.'
Pritvaranje oca i sina izazvalo je prosvjede ispred pritvorskog centra u kojem su bili zatočeni i dovelo do nacionalnog negodovanja. U izjavi, Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) je reklo: 'ICE nije ciljao niti uhitio dijete.'
Njihov povratak kući uslijedio je nakon što je američki okružni sudac Fred Biery odobrio hitan zahtjev odvjetnika obitelji i u subotu naredio njihovo puštanje na slobodu. Sudac je osudio njihov pritvor kao potaknut 'podmuklom požudom za neobuzdanom moći'.
'Slučaj ima svoje korijene u loše osmišljenoj i nesposobno provedenoj vladinoj težnji za dnevnim kvotama deportacije, očito čak i ako to zahtijeva traumatizaciju djece', napisao je Biery u svojoj presudi.
Biery, kojeg je imenovao bivši američki predsjednik Bill Clinton, rekao je da bi se deportacije putem američkog imigracijskog sustava trebale odvijati na uređeniji i humaniji način nego što je trenutno na snazi.
Dok su otac i sin još uvijek bili u teksaškom pritvorskom centru, Castro je na društvenim mrežama napisao da se mladić ne osjeća dobro jer je daleko od obitelji, kolega iz razreda i doma.
Ministarstvo domovinske sigurnosti izjavilo je da je par ilegalno ušao u SAD, dok je odvjetnik obitelji rekao da su slijedili odgovarajuće protokole za traženje azila.
U nedjelju je Ministarstvo domovinske sigurnosti u izjavi za CBS News, poručilo: 'Trumpova administracija predana je vraćanju vladavine prava i zdravog razuma u naš imigracijski sustav te će se nastaviti boriti za uhićenje, pritvaranje i uklanjanje stranaca koji nemaju pravo biti u ovoj zemlji.'
Kongresnica Minnesote Ilhan Omar, demokratkinja i otvorena kritičarka ICE-a, također je na društvenim mrežama objavila nešto o povratku oca i sina u Minnesotu.
'Liam je sada kod kuće i zahvalni smo Joaquinu Castru što je s njim i njegovim tatom otputovao u Minneapolis', napisala je Omar. 'Dobrodošao kući Liame.'
Postoje oprečna izvješća o tome što se dogodilo tijekom ICE operacije gdje su Ramosu prvi put pristupili agenti ICE-a. Službenici škole koju je Ramos pohađao rekli su da se dječak upravo vratio kući iz vrtića kada ga je agent ICE-a zamolio da pokuca na vrata kuće kako bi vidio ima li još koga. Školski službenik rekao je da je druga odrasla osoba koja živi u kući zatražila da uvede dječaka unutra, ali je odbijena.
Članica školskog odbora Mary Granlund rekla je da je bila na mjestu događaja i rekla imigracijskim službenicima da može uzeti Ramosa, ali su ga ipak pritvorili.
U objavi na X-u, ICE je negirao da je dijete pritvoreno.
'Kriminalni ilegalni imigrant NAPUSTIO JE svoje dijete dok je bježao od agenata ICE-a, a naši su se agenti pobrinuli da dijete bude SIGURNO na jakoj hladnoći', poručili su iz imigracijske službe.
Američki potpredsjednik JD Vance rekao je novinarima da ICE nije imao izbora jer je 'otac pobjegao'.
Marc Prokosch, odvjetnik koji zastupa obitelj, rekao je da su otac i sin 'sve učinili kako treba' kada su 2024. godine došli u zemlju iz Ekvadora.
Ušli su u SAD na ulaznoj luci kako bi tražili azil, koristili su aplikaciju CBP One, dogovorili su sastanak, predstavili su se Carini i graničnoj zaštiti te su podijelili sve svoje podatke s vladom, rekao je Prokosch.
'Ova obitelj ni na koji način nije izbjegavala ICE. Slijedili su sve utvrđene protokole u postupku podnošenja zahtjeva za azil, pojavljivali se na sudskim ročištima i ne predstavljaju nikakvu sigurnost, nikakav rizik od bijega te nikada nisu trebali biti pritvoreni', dodao je Prokosch.