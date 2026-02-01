Maleni dječak s plavom kapom, kojeg je priveo ICE, vratio se kući

Petogodišnji dječak i njegov otac koje je pritvorila Imigracijska i carinska služba (ICE) u Minnesoti vratili su se kući, potvrdio je američki kongresmen

Teksaški kongresmen Joaquin Castro, demokrat, u nedjelju je objavio da su Liam Conejo Ramos i njegov otac Adrian Alexander Conejo Arias pušteni iz pritvorskog centra Dilley u Teksasu i da su se vratili u Minneapolis, piše BBC. Castro je rekao: 'Liam je sada kod kuće. Sa svojom kapom i ruksakom.'

Yesterday, five-year-old Liam and his dad Adrian were released from Dilley detention center. I picked them up last night and escorted them back to Minnesota this morning.



Liam is now home. With his hat and his backpack.



Thank you to everyone who demanded freedom for Liam. We… pic.twitter.com/XmUvXEthma — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

Pritvaranje oca i sina izazvalo je prosvjede ispred pritvorskog centra u kojem su bili zatočeni i dovelo do nacionalnog negodovanja. U izjavi, Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) je reklo: 'ICE nije ciljao niti uhitio dijete.'

Njihov povratak kući uslijedio je nakon što je američki okružni sudac Fred Biery odobrio hitan zahtjev odvjetnika obitelji i u subotu naredio njihovo puštanje na slobodu. Sudac je osudio njihov pritvor kao potaknut 'podmuklom požudom za neobuzdanom moći'. 'Slučaj ima svoje korijene u loše osmišljenoj i nesposobno provedenoj vladinoj težnji za dnevnim kvotama deportacije, očito čak i ako to zahtijeva traumatizaciju djece', napisao je Biery u svojoj presudi.

Five-year-old Liam Conejo Ramos received a wings pin in the cockpit on his flight back to Minneapolis. https://t.co/2zvmfQVyEk pic.twitter.com/P5q7rbTPN3 — ABC News (@ABC) February 1, 2026

Biery, kojeg je imenovao bivši američki predsjednik Bill Clinton, rekao je da bi se deportacije putem američkog imigracijskog sustava trebale odvijati na uređeniji i humaniji način nego što je trenutno na snazi. Dok su otac i sin još uvijek bili u teksaškom pritvorskom centru, Castro je na društvenim mrežama napisao da se mladić ne osjeća dobro jer je daleko od obitelji, kolega iz razreda i doma. Ministarstvo domovinske sigurnosti izjavilo je da je par ilegalno ušao u SAD, dok je odvjetnik obitelji rekao da su slijedili odgovarajuće protokole za traženje azila.

U nedjelju je Ministarstvo domovinske sigurnosti u izjavi za CBS News, poručilo: 'Trumpova administracija predana je vraćanju vladavine prava i zdravog razuma u naš imigracijski sustav te će se nastaviti boriti za uhićenje, pritvaranje i uklanjanje stranaca koji nemaju pravo biti u ovoj zemlji.' Kongresnica Minnesote Ilhan Omar, demokratkinja i otvorena kritičarka ICE-a, također je na društvenim mrežama objavila nešto o povratku oca i sina u Minnesotu. 'Liam je sada kod kuće i zahvalni smo Joaquinu Castru što je s njim i njegovim tatom otputovao u Minneapolis', napisala je Omar. 'Dobrodošao kući Liame.'

Liam is home now and we are grateful to @JoaquinCastrotx for traveling to Minneapolis with him and his dad.



Welcome home Liam ❤️❤️ https://t.co/nqza20kLkv pic.twitter.com/EPr0sLJo9g — Ilhan Omar (@IlhanMN) February 1, 2026

Postoje oprečna izvješća o tome što se dogodilo tijekom ICE operacije gdje su Ramosu prvi put pristupili agenti ICE-a. Službenici škole koju je Ramos pohađao rekli su da se dječak upravo vratio kući iz vrtića kada ga je agent ICE-a zamolio da pokuca na vrata kuće kako bi vidio ima li još koga. Školski službenik rekao je da je druga odrasla osoba koja živi u kući zatražila da uvede dječaka unutra, ali je odbijena. Članica školskog odbora Mary Granlund rekla je da je bila na mjestu događaja i rekla imigracijskim službenicima da može uzeti Ramosa, ali su ga ipak pritvorili.