Šuta spreman ispuniti želju rukometašima: 'Ako u Zagrebu nema mjesta za hrvatsku pjesmu...'

'Čestitam našim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman organizirati njihov doček na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju. Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti', objavio je Šuta na društvenim mrežama.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posljednjih je dana izbjegavao odgovoriti hoće li pristati da Marko Perković Thompson pjeva na dočeku rukometaša, ako oni to požele. Poručio je da za vrijeme trajanja prvenstva ' ne želi davati političke komentare'.

'Mi smo ti koji komuniciramo s HRS-om. O svim detaljima, kada budu poznati, obavijestit ćemo javnost', odgovorio je gradonačelnik.

No u pozivu koji je došao odmah nakon osvajanja brončane medalje, Hrvatski rukometni savez i Grad Zagreb pozvali su građane doček u ponedjeljak u 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže.

Jutarnji list upitao je Grad je li moguće da se Thompson ipak pojavi na sutrašnjem dočeku. Naime, Europska rukometna federacija ranije je zabranila izvođenje pjesme “Ako ne znaš šta je bilo” Nene Ninčevića u izvedbi Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža, glazbenog sastava koji je najavljen kao izvođač na dočeku. Odgovor je bio da Thompsona neće biti.