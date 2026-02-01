SAD pogodila 'ciklonska bomba': Ogromne količine snijega i orkanski vjetar izazvali kaos

Jaka zimska oluja donijela je snijeg, vjetar uraganske jačine, olujne udare i opasnu hladnoću jugoistočnome dijelu Sjedinjenih Država.

Sustav niskog tlaka uz obalu razvio se preko noći u takozvanu eksplozivnu ciklogenezu ili 'ciklonsku bombu', zimsku oluju koja se brzo razvije i ojača, objavila je u nedjelju nacionalna meteorološka služba. U američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini količina snijega koja je napadala bila je među najvećima od početka mjerenja. Do nedjelje ujutro je u nekim priobalnim područjima izmjereno više od 25 centimetara, a u gradu Charlotteu bio je to četvrti najsnježniji dan u zadnjih gotovo 150 godina. Pogođene su i savezne države Južna Karolina te dijelovi Georgije i Virginije.

Near-blizzard conditions slam the Outer Banks as a bomb cyclone drives 60+ mph wind gusts and heavy snow along the North Carolina coast.

Niske i opasne temperature i na Floridi Dalje prema jugu hladni arktički zrak je nakon oluje potaknuo neuobičajene vremenske pojave. Meteorolozi su izvijestili o novim hladnim rekordima na Floridi u mjesecu veljači s temperaturama koje su u nekim područjima pale ispod nule - čak i u dijelovima južne Floride. Meteorološka služba je objavila da su ondje takve temperature posljednji put evidentirane krajem osamdesetih prošlog stoljeća.

INSANE BOMB CYCLONE with 60 mph winds hammers the North Carolina coast with over 18 inches of snow! Supercells with water spouts were in the warm sector with #blizzard conditions all night in Emerald Isle, North Carolina. Accuweather estimates over $13 billion in damages

Vlasti su upozorile na po život opasne temperature prouzročene hladnim vjetrom, koji često ostavlja snažniji osjet hladnoće u odnosu na izmjerene vrijednosti. Takve vremenske prilika znatno povećavaju opasnost od hipotermije i ozeblina.

Druga oluja zaredom Nova oluja uslijedila je nakon ekstremne hladnoće i obilnih snježnih padalina prethodnog vikenda. Tada je u više američkih saveznih država smrtno stradalo najmanje 85 ljudi. Stotine tisuća kućanstava još uvijek su bez opskrbe električnom energijom, a time i bez grijanja na mnogim mjestima.

They said stay home.

Nobody listened.



750 accidents across North Carolina today.