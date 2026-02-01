Trump: 'Nadam se dogovoru s Iranom, a ako ne...'

"Nadam se da ćemo postići dogovor", rekao je Trump s Floride. „Ako ne postignemo dogovor, vidjet ćemo je li (vrhovni vođa) bio u pravu ili ne“, kazao je.

SAD je pojačao pomorsku prisutnost na Bliskom istoku nakon što je Trump više puta zaprijetio Iranu intervencijom ako ne pristane na nuklearni sporazum ili ne prestane ubijati prosvjednike.

Američki predsjednik, koji već danima šalje pomiješane signale Iranu, nastoji održati pritisak na Teheran: „Tamo imamo najveće i najmoćnije brodove na svijetu.“