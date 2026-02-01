Thompson se orio Beogradom: Vučićev SNS zaradio kaznenu prijavu

Kaznena prijava je, navode iz pokreta Kreni-promeni, podnesena zbog sumnje da je izvršeno kazneno dijelo iz člana 317. Kaznenog zakona – izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.

Na snimku koji je objavio zvezdarski zbor na društvenoj mreži X vidi se da su okupljeni na štandu SNS-a puštali pjesmu „Čavoglave“, koja počinje pozdravom „Za dom spremni“.