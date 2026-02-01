podijelio srpske političare

Thompson se orio Beogradom: Vučićev SNS zaradio kaznenu prijavu

M. Šu.

01.02.2026 u 16:32

Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Pokret Kreni-Promeni priopćio je da je njegov pravni tim podnio kaznenu prijavu protiv članova Srpske napredne stranke zbog puštanja pjesama Marka Perkovića Tompsona na štandu SNS-a u Beogradu

Kaznena prijava je, navode iz pokreta Kreni-promeni, podnesena zbog sumnje da je izvršeno kazneno dijelo iz člana 317. Kaznenog zakona – izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.

Na snimku koji je objavio zvezdarski zbor na društvenoj mreži X vidi se da su okupljeni na štandu SNS-a puštali pjesmu „Čavoglave“, koja počinje pozdravom „Za dom spremni“.

Pravni tim Kreni-Promeni podsjeća da je Europski sud za ljudska prava ocijenio da je riječ o ustaškom pozdravu, kada je odbio žalbu bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Josipa Šimunića, koji je prethodno osuđen zbog uzvikivanja tog pozdrava nakon utakmice na stadionu Maksimir u Zagrebu.

Iz pokreta Kreni-Promeni poručuju da je važno da Srbija jasno pošalje poruku da se ideologije i simboli nacizma i fašizma, pod kojima su na ovim prostorima stradale stotine tisuća Srba, Roma i Židova, ne smiju tolerirati i da su apsolutno neprihvatljivi u javnom prostoru.

