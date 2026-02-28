Bijela kuća objavila fotografiju: Ovako je Trump dočekao jutrošnje napade na Iran

Bijela kuća objavila je fotografiju na kojoj američki predsjednik Donald Trump nadzire tijek američko-izraelskih napada na Iran iz svoje rezidencije Mar-a-Lago
Uz Trumpa su na slici direktor CIA-e John Ratcliffe, državni tajnik Marco Rubio i šefica osoblja Bijele kuće Susie Wiles.
Operacije Epic Fury (SAD) i Roaring Lion (Izrael) započele su rano ujutro 28. veljače 2026. s ciljem udara na iranske vojne i državne ciljeve, uključujući zapovjedna mjesta, protuzračnu obranu, lansirne pozicije raketa i bespilotnih letjelica te vojne zračne luke.
Izraelske snage, prema izvješćima izraelskog vojskog zapovjedništva, pogodile su oko 500 ciljeva, uključujući sustave zračnog osiguranja i raketne sustave, u dosad najvećoj zračnoj kampanji u povijesti Izraelskih zračnih snaga. Sjedinjene Države i Izrael navode da je cilj operacije spriječiti 'neposredne prijetnje' iranskog režima i dugoročno smanjiti njegovu vojnu i raketnu sposobnost.
Iran je uzvratio raketnim i dron napadima na Izrael te američke vojne baze u regiji, uključujući Bahrain, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i Kuvajt, uz poruke iranskog ministarstva vanjskih poslova o 'žestokom odgovoru' i zahtjevima za hitnim sastankom Vijeća sigurnosti UN-a.