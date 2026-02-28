Bijela kuća objavila fotografiju: Ovako je Trump dočekao jutrošnje napade na Iran

Bijela kuća objavila je fotografiju na kojoj američki predsjednik Donald Trump nadzire tijek američko-izraelskih napada na Iran iz svoje rezidencije Mar-a-Lago

Uz Trumpa su na slici direktor CIA-e John Ratcliffe, državni tajnik Marco Rubio i šefica osoblja Bijele kuće Susie Wiles. Operacije Epic Fury (SAD) i Roaring Lion (Izrael) započele su rano ujutro 28. veljače 2026. s ciljem udara na iranske vojne i državne ciljeve, uključujući zapovjedna mjesta, protuzračnu obranu, lansirne pozicije raketa i bespilotnih letjelica te vojne zračne luke.

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/OfnMkmBZ8G — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Izraelske snage, prema izvješćima izraelskog vojskog zapovjedništva, pogodile su oko 500 ciljeva, uključujući sustave zračnog osiguranja i raketne sustave, u dosad najvećoj zračnoj kampanji u povijesti Izraelskih zračnih snaga. Sjedinjene Države i Izrael navode da je cilj operacije spriječiti 'neposredne prijetnje' iranskog režima i dugoročno smanjiti njegovu vojnu i raketnu sposobnost.