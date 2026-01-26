Trump u neuobičajeno dugoj objavi: Prekasno je

Donald Trump izjavio je da je "prekasno" za zaustavljanje izgradnje goleme plesne dvorane u sklopu Bijele kuće, nakon tužbe koju je podnijela skupina za očuvanje baštine.

"Gradim, uz sve ostalo što radim, jednu od najvećih i najljepših plesnih dvorana na svijetu", napisao je američki predsjednik u nedjelju na svojoj društvenoj mreži Truth. "PREKASNO JE" za zaustavljanje radova na ovom "DARU Americi", napisao je predsjednik u neuobičajeno dugoj objavi na Truth Socialu. U petak su dužnosnici ministarstva pravosuđa izjavili da se planovi za plesnu dvoranu još uvijek mogu izmijeniti, na sudskom ročištu po tužbi Nacionalne zaklade za očuvanje povijesne baštine (NTHP).

"Zaustavljanje gradnje u ovoj poodmakloj fazi, kada je toliko toga već naručeno i dovršeno, bilo bi katastrofalno za Bijelu kuću, našu zemlju i sve uključene", napisao je Donald Trump. U listopadu je taj milijarder dao srušiti jedno krilo Bijele kuće buldožerom kako bi izgradio plesnu dvoranu namijenjenu za smještaj do 1000 ljudi za razne prijeme i večere u čast stranih dostojanstvenika.