Trump objavio novu zastrašujuću prijetnju: 'Pratite što će se danas dogoditi'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je rano u petak novo upozorenje Teheranu, implicirajući daljnju vojnu akciju u aktualnom sukobu.

"Pratite što će se danas dogoditi s ovim poremećenim ološem", napisao je na svojoj platformi Truth Social. Unatoč ranijim komentarima koji su sugerirali da bi rat s Iranom mogao uskoro završiti jer "praktički ništa nije ostalo za ciljati", Trump je sada naglasio američku vojnu izdržljivost: "Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i puno vremena."

Ponovio je da su iranska mornarica i zračne snage uništene te da se njihovi projektili, dronovi i druge sposobnosti desetkuju. Njegove su primjedbe uslijedile u trenutku kada napetosti između Washingtona i Teherana ostaju visoke nakon niza udara i protuudara diljem Bliskog istoka.

Razoreni Teheran







Razoreni Teheran

U utorak je Trump već zaprijetio Iranu teškim bombardiranjem ako pokuša blokirati Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte, navodeći da će vojne posljedice biti "na razini kakva nikada prije nije viđena". Rat na Bliskom istoku ulazi u treći tjedan Čelnici Irana, Izraela i Sjedinjenih Država poručili su da neće popustiti i da će nastaviti borbu dok se rat na Bliskom istoku u petak približava kraju drugog tjedna, pri čemu su ubijene tisuće ljudi, poremećeni životi milijuna drugih i uzdrmana financijska tržišta. Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei objavio je svoje prve komentare, koje je u četvrtak pročitao televizijski voditelj, poručivši da će Hormuški tjesnac držati zatvorenim i pozivajući susjedne zemlje da zatvore američke baze na svojem teritoriju ili riskiraju da ih Iran gađa.

Modžtaba Hamenei





Modžtaba Hamenei