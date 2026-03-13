Trump objavio novu zastrašujuću prijetnju: 'Pratite što će se danas dogoditi'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je rano u petak novo upozorenje Teheranu, implicirajući daljnju vojnu akciju u aktualnom sukobu.
"Pratite što će se danas dogoditi s ovim poremećenim ološem", napisao je na svojoj platformi Truth Social.
Unatoč ranijim komentarima koji su sugerirali da bi rat s Iranom mogao uskoro završiti jer "praktički ništa nije ostalo za ciljati", Trump je sada naglasio američku vojnu izdržljivost: "Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničeno streljivo i puno vremena."
Ponovio je da su iranska mornarica i zračne snage uništene te da se njihovi projektili, dronovi i druge sposobnosti desetkuju.
Njegove su primjedbe uslijedile u trenutku kada napetosti između Washingtona i Teherana ostaju visoke nakon niza udara i protuudara diljem Bliskog istoka.
U utorak je Trump već zaprijetio Iranu teškim bombardiranjem ako pokuša blokirati Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte, navodeći da će vojne posljedice biti "na razini kakva nikada prije nije viđena".
Rat na Bliskom istoku ulazi u treći tjedan
Čelnici Irana, Izraela i Sjedinjenih Država poručili su da neće popustiti i da će nastaviti borbu dok se rat na Bliskom istoku u petak približava kraju drugog tjedna, pri čemu su ubijene tisuće ljudi, poremećeni životi milijuna drugih i uzdrmana financijska tržišta.
Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei objavio je svoje prve komentare, koje je u četvrtak pročitao televizijski voditelj, poručivši da će Hormuški tjesnac držati zatvorenim i pozivajući susjedne zemlje da zatvore američke baze na svojem teritoriju ili riskiraju da ih Iran gađa.
"Uvjeravam sve da nećemo zanemariti osvetu za krv vaših mučenika", rekao je tvrdokorni klerik, koji je blizak vrhu iranskih oružanih snaga. Nije jasno zašto se nije osobno pojavio, ali iranski dužnosnici rekli su da je lakše ranjen u početnim napadima.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je svoju prvu konferenciju za novinare od početka američkih i izraelskih zračnih napada na Iran 28. veljače, odgovarajući na pitanja putem video veze i izrekavši prikrivenu prijetnju ubojstvom Hameneija te braneći vojni napad.
„Neću detaljno opisivati akcije koje poduzimamo. Stvaramo optimalne uvjete za rušenje režima, ali neću poreći da vam ne mogu sa sigurnošću reći da će iranski narod srušiti režim - režim se ruši iznutra“, rekao je Netanyahu.