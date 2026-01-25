Trump pozvao Dodika u SAD: Vidjet ćemo, ako bude prostora da se ode, otići ću

U intervjuu za beogradski list Politika, Dodik je potvrdio kako je dobio poziv da nazoči Molitvenome doručku, no nije bio siguran hoće li putovati zbog ponovljenih izbora koji se u to vrijeme održavaju za predsjednika Republike Srpske. Ponovljeni izbori za predsjednika Republike Srpska na 136 biračkih mjesta između kandidata njegove stranke SNSD-a Siniše Karana i srpske oporbe Branka Blanuše predviđeni su za 8. veljače, dok je posjet Washingtonu planiran za 7. i 8. veljače.

"Kao predsjednik stranke imam obvezu biti tu, organiziram strukturu koja treba glasovati. Vidjet ćemo, ako bude prostora da se ode, otići ću", rekao je Dodik. Dodao je kako je podržao aktualnog predsjednika Trumpa u oba mandata.

„To nije ostalo neprimijećeno i omogućilo je relaksaciju naših odnosa“, dodao je.