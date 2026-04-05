Trump totalno pobjesnio: 'Otvorite prokleti tjesnac, luđaci - ili ćete živjeti u paklu. Slava Alahu'

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je poručio Iranu da ‘odmah otvori prokleti tjesnac’, uz niz uvreda na račun iranskog vodstva.

Istodobno je zaprijetio napadima na ključnu infrastrukturu ako se to ne dogodi do zadanog roka – ponedjeljka u 10 sati po istočnoameričkom vremenu (14 sati po GMT-u).

‘Utorak će u Iranu biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom. Neće biti ničega sličnog!!!’, napisao je Trump.

U nastavku je dodatno zaoštrio retoriku:

‘Otvorite taj prokleti tjesnac, vi ludi ***, ili ćete živjeti u paklu - samo gledajte! Neka je hvala Alahu. Predsjednik DONALD J. TRUMP’, stoji u objavi.