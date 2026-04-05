VULGARNA PORUKA

Trump totalno pobjesnio: 'Otvorite prokleti tjesnac, luđaci - ili ćete živjeti u paklu. Slava Alahu'

M.Č.

05.04.2026 u 14:47

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Američki predsjednik Donald Trump uputio je iznimno oštru i vulgarnu poruku Iranu, pozivajući vlasti u Teheranu da ponovno otvore Hormuški tjesnac

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je poručio Iranu da ‘odmah otvori prokleti tjesnac’, uz niz uvreda na račun iranskog vodstva.

Istodobno je zaprijetio napadima na ključnu infrastrukturu ako se to ne dogodi do zadanog roka – ponedjeljka u 10 sati po istočnoameričkom vremenu (14 sati po GMT-u).

‘Utorak će u Iranu biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom. Neće biti ničega sličnog!!!’, napisao je Trump.

U nastavku je dodatno zaoštrio retoriku:

‘Otvorite taj prokleti tjesnac, vi ludi ***, ili ćete živjeti u paklu - samo gledajte! Neka je hvala Alahu. Predsjednik DONALD J. TRUMP’, stoji u objavi.

Trumpove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti oko Hormuškog tjesnaca, jedne od ključnih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte, čije bi zatvaranje imalo globalne posljedice.

Američki predsjednik dao je u subotu Iranu '48 sati' da 'postigne dogovor ili ponovno otvori Hormuški tjesnac', inače će Sjedinjene Države na njih 'sručiti pakao'.

RAT S IRANOM

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
Hrvati otkrili kako bi glasali da su danas izbori: Jednoj stranci pada rejting
Preminuo Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost

