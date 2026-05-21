Zelenski upozorava: Rusija priprema pet mogućih scenarija za širenje rata

Zelenski je rekao da je ukrajinski vojni vrh analizirao obavještajne podatke o mogućim ruskim operacijama u smjeru Černihiva i Kijeva. ‘Pripremamo odgovor za svaki mogući scenarij neprijateljskih akcija ako se Rusi doista usude proširiti agresiju. Naše snage na tom području bit će dodatno ojačane’, poručio je.

Dodao je da Rusija priprema nove mjere mobilizacije koje bi mogle obuhvatiti još 100.000 ljudi, prenosi Kyiv Post. Prema procjenama Kijeva, Moskva zasad nema kapacitet za prikrivenu mobilizaciju takvih razmjera, ali bi se mogla odlučiti na druge političke poteze.

Zelenski je najavio i širenje ukrajinskih napada dugometnim dronovima na ruski teritorij, istaknuvši da su takve operacije već smanjile rusku sposobnost ratovanja. ‘Ukrajina će se sigurno braniti, a naš je zadatak sada ojačati državu kako nijedan od pet ruskih scenarija širenja rata preko sjevera Ukrajine ne bi uspio’, rekao je.