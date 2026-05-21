Zelenski upozorava: Rusija priprema pet mogućih scenarija za širenje rata

Rusija priprema pet mogućih scenarija za širenje rata preko sjevera Ukrajine i planira mobilizirati dodatnih 100.000 vojnika, upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski
Zelenski je rekao da je ukrajinski vojni vrh analizirao obavještajne podatke o mogućim ruskim operacijama u smjeru Černihiva i Kijeva. ‘Pripremamo odgovor za svaki mogući scenarij neprijateljskih akcija ako se Rusi doista usude proširiti agresiju. Naše snage na tom području bit će dodatno ojačane’, poručio je.
Dodao je da Rusija priprema nove mjere mobilizacije koje bi mogle obuhvatiti još 100.000 ljudi, prenosi Kyiv Post. Prema procjenama Kijeva, Moskva zasad nema kapacitet za prikrivenu mobilizaciju takvih razmjera, ali bi se mogla odlučiti na druge političke poteze.
Zelenski je najavio i širenje ukrajinskih napada dugometnim dronovima na ruski teritorij, istaknuvši da su takve operacije već smanjile rusku sposobnost ratovanja. ‘Ukrajina će se sigurno braniti, a naš je zadatak sada ojačati državu kako nijedan od pet ruskih scenarija širenja rata preko sjevera Ukrajine ne bi uspio’, rekao je.
Istodobno, Bjelorusija je pokrenula zajedničke vojne vježbe s Rusijom koje uključuju uporabu nuklearnog oružja, objavilo je bjelorusko Ministarstvo obrane.
Prema Minsku, cilj vježbi je povećati spremnost za korištenje ‘modernih sredstava uništenja, uključujući specijalno streljivo’. U njima sudjeluju raketne i zrakoplovne postrojbe, a fokus je na raspoređivanju snaga i djelovanju s nepripremljenih lokacija.
Minsk tvrdi da vježbe nisu usmjerene protiv drugih država, no ostaju pitanja o ulozi Bjelorusije u operacijama povezanim s nuklearnim oružjem.
Zelenski je ranije izjavio da ukrajinske obavještajne službe imaju dokaze da Rusija pokušava dublje uvući Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine, ali i u moguće buduće operacije protiv članica NATO-a.
Bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko prethodno je najavio rotacijsku mobilizaciju pojedinih postrojbi radi priprema za moguću ‘kopnenu operaciju’, poručivši da se zemlja ‘priprema za rat’.