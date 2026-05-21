Stiže vrućina: 'Toplinska kupola' donosi temperature i do 16 stupnjeva više od prosjeka

Nakon neuobičajeno hladnog razdoblja i prodora arktičkog zraka koji je obilježio sredinu svibnja, Europu sada očekuje totalni preokret

Meteorolozi upozoravaju da se nad kontinentom razvija snažan toplinski sustav poznat kao 'toplinska kupola', koji bi u pojedinim dijelovima Europe mogao donijeti temperature blizu rekordnih vrijednosti za kraj svibnja. Veći dio kontinenta tijekom idućih dana ulazi u razdoblje osjetno toplijeg vremena, a prvi pravi ljetni uvjeti ove godine očekuju se u Španjolskoj, Portugalu, Francuskoj i dijelovima zapadne Europe. Riječ je o meteorološkom fenomenu u kojem snažno područje visokog tlaka djeluje poput poklopca nad atmosferom. Takav sustav zarobljava topao zrak pri tlu, dok se zrak iz viših slojeva spušta prema površini i dodatno zagrijava. Upravo su takve toplinske kupole bile jedan od glavnih uzroka nekih od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina u Europi, SAD-u i Kanadi. Kada se takav sustav stabilizira, može potrajati danima ili čak tjednima, a temperature pritom često dosežu ekstremne vrijednosti, objavio je Severe Weather Europe.

May 20, 2026

Drastična promjena vremena Meteorološki modeli pokazuju da će se snažan greben visokog tlaka iz sjeverozapadne Afrike proširiti prema zapadnoj i srednjoj Europi. Time završava razdoblje nestabilnog i hladnijeg vremena koje je posljednjih dana zahvatilo velik dio kontinenta. Već krajem tjedna vrlo topao zrak počet će se širiti iznad Pirenejskog poluotoka prema Francuskoj, Beneluksu, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, a zatim i dalje prema srednjoj Europi i Balkanu. Prema prognozama ECMWF-a i GFS-a, temperature bi u mnogim područjima mogle biti čak 12 do 16 stupnjeva više od prosjeka za kraj svibnja.