Stiže vrućina: 'Toplinska kupola' donosi temperature i do 16 stupnjeva više od prosjeka

Nakon neuobičajeno hladnog razdoblja i prodora arktičkog zraka koji je obilježio sredinu svibnja, Europu sada očekuje totalni preokret
Meteorolozi upozoravaju da se nad kontinentom razvija snažan toplinski sustav poznat kao 'toplinska kupola', koji bi u pojedinim dijelovima Europe mogao donijeti temperature blizu rekordnih vrijednosti za kraj svibnja. Veći dio kontinenta tijekom idućih dana ulazi u razdoblje osjetno toplijeg vremena, a prvi pravi ljetni uvjeti ove godine očekuju se u Španjolskoj, Portugalu, Francuskoj i dijelovima zapadne Europe.
Riječ je o meteorološkom fenomenu u kojem snažno područje visokog tlaka djeluje poput poklopca nad atmosferom. Takav sustav zarobljava topao zrak pri tlu, dok se zrak iz viših slojeva spušta prema površini i dodatno zagrijava. Upravo su takve toplinske kupole bile jedan od glavnih uzroka nekih od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina u Europi, SAD-u i Kanadi.
Kada se takav sustav stabilizira, može potrajati danima ili čak tjednima, a temperature pritom često dosežu ekstremne vrijednosti, objavio je Severe Weather Europe.
Drastična promjena vremena
Meteorološki modeli pokazuju da će se snažan greben visokog tlaka iz sjeverozapadne Afrike proširiti prema zapadnoj i srednjoj Europi. Time završava razdoblje nestabilnog i hladnijeg vremena koje je posljednjih dana zahvatilo velik dio kontinenta.
Već krajem tjedna vrlo topao zrak počet će se širiti iznad Pirenejskog poluotoka prema Francuskoj, Beneluksu, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, a zatim i dalje prema srednjoj Europi i Balkanu. Prema prognozama ECMWF-a i GFS-a, temperature bi u mnogim područjima mogle biti čak 12 do 16 stupnjeva više od prosjeka za kraj svibnja.
Španjolska i Portugal prvi na udaru
Najviše temperature očekuju se na jugozapadu Europe. U dijelovima Portugala i jugozapadne Španjolske temperature bi već tijekom četvrtka i petka mogle dosezati srednjih 30 stupnjeva, dok se za vikend lokalno očekuju i vrijednosti blizu 40 °C.
Francusku će toplinski val zahvatiti već u petak, kada bi temperature u jugozapadnim dijelovima zemlje mogle prelaziti 30 stupnjeva. Vrlo toplo vrijeme proširit će se i prema Njemačkoj te zemljama Beneluksa, gdje bi pojedina područja prvi put ove godine mogla prijeći granicu od 30 °C.
Meteorolozi upozoravaju da će i Ujedinjeno Kraljevstvo tijekom vikenda i početkom sljedećeg tjedna osjetiti neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine. U južnim dijelovima Engleske temperature bi se mogle približiti vrijednostima od 30 stupnjeva, dok se i u Irskoj te Škotskoj očekuju temperature iznad 20 °C.
Toplina stiže i prema Balkanu
Kako se toplinska kupola bude širila prema istoku, vrlo toplo vrijeme postupno će zahvatiti i Italiju, područje Sredozemlja, srednju Europu te Balkan.
Krajem vikenda i tijekom sljedećeg tjedna temperature bi i u dijelovima Balkana mogle prelaziti 30 stupnjeva, osobito u unutrašnjosti i nizinskim područjima. Koliko će vrućina biti izražena u istočnoj Europi ovisit će o tome koliko će se snažno područje visokog tlaka proširiti prema istoku kontinenta, no meteorolozi ističu da će idući tjedan u velikom dijelu Europe biti neuobičajeno topao za kraj svibnja.