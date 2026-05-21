TOTALNI PREOKRET

Stiže vrućina: 'Toplinska kupola' donosi temperature i do 16 stupnjeva više od prosjeka

M.Č.

21.05.2026 u 11:16

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak, SWE / Neven Bucevic
Bionic
Reading

Nakon neuobičajeno hladnog razdoblja i prodora arktičkog zraka koji je obilježio sredinu svibnja, Europu sada očekuje totalni preokret

Meteorolozi upozoravaju da se nad kontinentom razvija snažan toplinski sustav poznat kao 'toplinska kupola', koji bi u pojedinim dijelovima Europe mogao donijeti temperature blizu rekordnih vrijednosti za kraj svibnja. Veći dio kontinenta tijekom idućih dana ulazi u razdoblje osjetno toplijeg vremena, a prvi pravi ljetni uvjeti ove godine očekuju se u Španjolskoj, Portugalu, Francuskoj i dijelovima zapadne Europe.

Riječ je o meteorološkom fenomenu u kojem snažno područje visokog tlaka djeluje poput poklopca nad atmosferom. Takav sustav zarobljava topao zrak pri tlu, dok se zrak iz viših slojeva spušta prema površini i dodatno zagrijava. Upravo su takve toplinske kupole bile jedan od glavnih uzroka nekih od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina u Europi, SAD-u i Kanadi.

Kada se takav sustav stabilizira, može potrajati danima ili čak tjednima, a temperature pritom često dosežu ekstremne vrijednosti, objavio je Severe Weather Europe.

Drastična promjena vremena

Meteorološki modeli pokazuju da će se snažan greben visokog tlaka iz sjeverozapadne Afrike proširiti prema zapadnoj i srednjoj Europi. Time završava razdoblje nestabilnog i hladnijeg vremena koje je posljednjih dana zahvatilo velik dio kontinenta.

Već krajem tjedna vrlo topao zrak počet će se širiti iznad Pirenejskog poluotoka prema Francuskoj, Beneluksu, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, a zatim i dalje prema srednjoj Europi i Balkanu. Prema prognozama ECMWF-a i GFS-a, temperature bi u mnogim područjima mogle biti čak 12 do 16 stupnjeva više od prosjeka za kraj svibnja.

vezane vijesti

Španjolska i Portugal prvi na udaru

Najviše temperature očekuju se na jugozapadu Europe. U dijelovima Portugala i jugozapadne Španjolske temperature bi već tijekom četvrtka i petka mogle dosezati srednjih 30 stupnjeva, dok se za vikend lokalno očekuju i vrijednosti blizu 40 °C.

Francusku će toplinski val zahvatiti već u petak, kada bi temperature u jugozapadnim dijelovima zemlje mogle prelaziti 30 stupnjeva. Vrlo toplo vrijeme proširit će se i prema Njemačkoj te zemljama Beneluksa, gdje bi pojedina područja prvi put ove godine mogla prijeći granicu od 30 °C.

Meteorolozi upozoravaju da će i Ujedinjeno Kraljevstvo tijekom vikenda i početkom sljedećeg tjedna osjetiti neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine. U južnim dijelovima Engleske temperature bi se mogle približiti vrijednostima od 30 stupnjeva, dok se i u Irskoj te Škotskoj očekuju temperature iznad 20 °C.

Toplina stiže i prema Balkanu

Kako se toplinska kupola bude širila prema istoku, vrlo toplo vrijeme postupno će zahvatiti i Italiju, područje Sredozemlja, srednju Europu te Balkan.

Krajem vikenda i tijekom sljedećeg tjedna temperature bi i u dijelovima Balkana mogle prelaziti 30 stupnjeva, osobito u unutrašnjosti i nizinskim područjima. Koliko će vrućina biti izražena u istočnoj Europi ovisit će o tome koliko će se snažno područje visokog tlaka proširiti prema istoku kontinenta, no meteorolozi ističu da će idući tjedan u velikom dijelu Europe biti neuobičajeno topao za kraj svibnja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NESTABILNO VRIJEME

NESTABILNO VRIJEME

Opet meteoalarm: Bura jača do olujnih udara, najavljeni i grmljavinski pljuskovi
u 78. godini

u 78. godini

Preminula Julienne Bušić, supruga Zvonka Bušića
NOVA FAZA PROJEKTA

NOVA FAZA PROJEKTA

Pala golema nagodba: Zagreb prepušta Sveučilišnu bolnicu državi u zamjenu za niz nekretnina

najpopularnije

Još vijesti