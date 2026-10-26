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tko je tu lud?

Trump sprema povratak Orbána: Za bivšeg mađarskog premijera ima veliki plan

M.Š

26.10.2026 u 22:33

Donald Trump i Viktor Orban
Donald Trump i Viktor Orban Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook
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Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava otvoriti put bivšem mađarskom premijeru Viktoru Orbánu prema jednoj od najvažnijih diplomatskih funkcija na svijetu

Kako otkriva The Wall Street Journal (WSJ), američki dužnosnici potiču Orbána da se kandidira za glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, a pritom računaju i na moguću podršku Rusije i Kine.

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Prema informacijama američkog lista, inicijativa je potekla upravo iz Washingtona. Trumpovi suradnici već su razgovarali s Orbánom i pokušali ga uvjeriti da se uključi u utrku za nasljednika Antónija Guterresa, kojem mandat završava 31. prosinca.

Orbán je navodno zainteresiran, ali još nije donio konačnu odluku. Bivši mađarski premijer ne želi se kandidirati dok ne procijeni ima li dovoljno glasova za pobjedu.

Na upit WSJ-a nije želio komentirati ove informacije.

Trump želi zajedničkog kandidata s Putinom i Kinom

Posebno je zanimljivo što Washington, prema navodima WSJ-a, razmatra mogućnost da Orbán postane zajednički kandidat Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine.

Američki dužnosnici vjeruju da bi Moskva i Peking mogli podržati njegovu kandidaturu, na temelju dosadašnjih razgovora s predstavnicima tih zemalja. No Rusija i Kina zasad nisu službeno potvrdile takvu podršku.

Jedan dužnosnik američkog State Departmenta procjenjuje da bi Orbán mogao relativno lako osigurati osam glasova u Vijeću sigurnosti UN-a, a smatra da bi mogao doći i do deset.

Upravo bi takav dogovor triju velikih sila mogao biti ključan za njegovu kandidaturu.

Ipak, prepreke su značajne. Vijeće sigurnosti ima 15 članica, a za preporuku kandidata potrebno je najmanje devet glasova. Osim toga, nijedna od pet stalnih članica ne smije uložiti veto.

Čak i kada bi Trump osigurao podršku Rusije i Kine, Orbánovu bi kandidaturu mogle zaustaviti Francuska ili Ujedinjeno Kraljevstvo, koje također imaju pravo veta.

Nakon preporuke Vijeća sigurnosti konačnu odluku donosi Opća skupština UN-a.

Za Trumpove suradnike Orbán je 'kandidat iz snova'

Prema pisanju WSJ-a, dio američke administracije smatra da bi Orbán bio idealan izbor za međunarodnu funkciju koja se tradicionalno povezuje s diplomacijom i multilateralnom suradnjom.

Jedan američki dužnosnik opisao ga je kao 'kandidata iz snova za konzervativce pokreta MAGA'.

Njegova politička uvjerenja bliska su Trumpovu pokretu Make America Great Again, osobito kada je riječ o protivljenju masovnim migracijama te sukobima s liberalnim organizacijama i institucijama.

Orbán je tijekom 16 godina na čelu Mađarske izgradio bliske odnose s Trumpom, ali i održavao kontakte s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim vodstvom.

Trump ga je otvoreno podržavao i na mađarskim parlamentarnim izborima u travnju ove godine, na kojima je Orbán izgubio vlast od Pétera Magyara. U njegovoj je kampanji sudjelovao i američki potpredsjednik JD Vance.

Prema navodima WSJ-a, Trump i Vance mogli bi javno podržati Orbánovu kandidaturu, ali se eventualna objava očekuje tek nakon američkih međuizbora u studenome.

Može li bivši mađarski premijer preuzeti UN?

Orbánova moguća kandidatura pojavila se u trenutku kada izbor novog glavnog tajnika UN-a nailazi na prepreke.

U dosadašnjim neformalnim krugovima izjašnjavanja Vijeća sigurnosti nijedan kandidat nije uspio osigurati dovoljno široku podršku.

Među kandidatima se ističe Rebeca Grynspan, bivša potpredsjednica Kostarike, dok se prošlog tjedna u utrku uključila i diplomatkinja Ujedinjenih Arapskih Emirata Lana Nusseibeh.

Upravo zbog neizvjesnog ishoda dosadašnjeg postupka Trumpova administracija vidi prostor za uključivanje Orbána.

Ipak, zasad nema službene kandidature, potvrđene potpore Rusije i Kine ni jamstva da bi bivši mađarski premijer mogao proći Vijeće sigurnosti.

Ako se navodi WSJ-a ostvare, bio bi to jedan od najneobičnijih poteza Trumpove administracije na međunarodnoj sceni: Pokušaj da se politički saveznik koji je nedavno izgubio vlast u vlastitoj zemlji postavi na čelo Ujedinjenih naroda.

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