Trump sprema povratak Orbána: Za bivšeg mađarskog premijera ima veliki plan

Kako otkriva The Wall Street Journal (WSJ), američki dužnosnici potiču Orbána da se kandidira za glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, a pritom računaju i na moguću podršku Rusije i Kine.

Prema informacijama američkog lista, inicijativa je potekla upravo iz Washingtona. Trumpovi suradnici već su razgovarali s Orbánom i pokušali ga uvjeriti da se uključi u utrku za nasljednika Antónija Guterresa, kojem mandat završava 31. prosinca.

Orbán je navodno zainteresiran, ali još nije donio konačnu odluku. Bivši mađarski premijer ne želi se kandidirati dok ne procijeni ima li dovoljno glasova za pobjedu.

Na upit WSJ-a nije želio komentirati ove informacije.

Trump želi zajedničkog kandidata s Putinom i Kinom

Posebno je zanimljivo što Washington, prema navodima WSJ-a, razmatra mogućnost da Orbán postane zajednički kandidat Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine.

Američki dužnosnici vjeruju da bi Moskva i Peking mogli podržati njegovu kandidaturu, na temelju dosadašnjih razgovora s predstavnicima tih zemalja. No Rusija i Kina zasad nisu službeno potvrdile takvu podršku.

Jedan dužnosnik američkog State Departmenta procjenjuje da bi Orbán mogao relativno lako osigurati osam glasova u Vijeću sigurnosti UN-a, a smatra da bi mogao doći i do deset.

Upravo bi takav dogovor triju velikih sila mogao biti ključan za njegovu kandidaturu.

Ipak, prepreke su značajne. Vijeće sigurnosti ima 15 članica, a za preporuku kandidata potrebno je najmanje devet glasova. Osim toga, nijedna od pet stalnih članica ne smije uložiti veto.

Čak i kada bi Trump osigurao podršku Rusije i Kine, Orbánovu bi kandidaturu mogle zaustaviti Francuska ili Ujedinjeno Kraljevstvo, koje također imaju pravo veta.

Nakon preporuke Vijeća sigurnosti konačnu odluku donosi Opća skupština UN-a.